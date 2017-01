Insólita muerte de un histórico rugbier de Los Pumas

El ex fulback, considerado un referente histórico dentro del Club Universitario de Buenos Aires, no llegó a recuperarse tras esa caída que le provocó una múltiple fractura de vértebras y un edema en la cabeza mientras barrenaba una ola, pese a que fue atendido de inmediato y trasladado en helicóptero desde Pinamar a Buenos Aires.

Bernardo Miguens, ex figura del Los Pumas y CUBA, falleció este lunes en la Ciudad de Buenos Aires a los 58 años, luego de sufrir ayer un insólito y grave accidente en las playas de Pinamar cuando se encontraba dentro del mar sobre un barrenador. Fue trasladado de urgencia al Hospital Británico donde murió hoy.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo