El clásico entre Rosario Central y Newell's ya está encima. Y en Arroyito, uno de los principales referentes del equipo no piensa en otra cosa que en ganarlo. Se trata de Fabián Rinaudo, quien opinó que los canallas están "obligados" a quedarse con el triunfo.

"No va a ser un domingo más, estamos obligados a ganar. Estoy feliz de poder jugarlo, de esta pasión, de lo que genera, pero es la semana con mayor concentración y preparación", destacó el volante central en diálogo con la prensa.

Según Fito, "estamos trabajando muy bien, nos vino bien el parate para prepararnos y recuperar golpeados. Uno absorbe la energía con la que se vive, pero uno debe aplicarse, concentrarse más que nunca trabajar porque no es un partido más, es quizás el de mayor responsabilidad del año".

"Nos preparamos absorbiendo lo mejor de la pasión y lo que significa un clásico, pero concentrados en lo que debemos hacer. Me imagino una fiesta, llegando al Gigante y que esté todo explotado como siempre. Una fiesta, como todo clásico", añadió.

Finalmente, el ex Gimnasia subrayó: "Estamos peleando ahí abajo para escapar y lo estamos entendiendo bien porque aún no perdimos. Eso es porque somos un equipo y grupo que está consciente y trabaja con coherencia porque nos jugamos la vida en cada cada partido. Pero ahora se agrega un plus, ese extra que esperemos que nos juegue a favor".