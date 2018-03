Sampaoli: "La responsabilidad es mía, esto no puede pasar en el Mundial"

Jorge Sampaoli habló en conferencia de prensa minutos después de la goleada histórica que recibió Argentina ante España.

"Hay que hacerse cargo, esto no puede pasar en el Mundial. Me da una pena terrible este resultado, la responsabilidad es mía y hay que trabajar en la respuesta anímica", dijo de forma contundente, pero a la vez indicó que "la diferencia en el desarrollo del partido no fue tan amplio como el resultado".

El DT precisó que "encontramos un rival de muchísima jerarquía para definir las jugadas cuando nosotros jugamos de manera desmedida". Sobre el juego dijo que "España no hizo mucho mérito para estar dos goles arriba en el primer tiempo, nuestros jugadores hicieron un esfuerzo terrible y tuvimos cachetazos en el momento en que podíamos dominar el juego".

"Son resultados atípicos pero como técnico me hago cargo, hay que sacarle la mochila al jugador para que no se sienta responsable. Tendré que desmenuzar el partido y la gira y ahí sabré qué jugadores representarán a la Argentina en el Mundial", continuó.

"Sentimos la ausencia de Messi, pero destaco la cercanía que tiene con el plantel. En el entretiempo les habló a los jugadores", cerró la conferencia el DT casildense.