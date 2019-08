El resultado después mandará, pero está claro que la previa de Central hacia un choque tan importante como el que sostendrá este sábado a las 17.45 ante Patronato de Paraná en el Gigante de Arroyito, no es la mejor. El plantel decidió, sobre la hora, no concentrar, argumentando que los dirigentes no cumplieron con su palabra de pagar todos los sueldos atrasados.

Esta situación ya había sido reconocida por el técnico Diego Cocca en la conferencia de prensa del sábado, pero el propio técnico había dicho que estaba confiado en que todo se iba a solucionar.

Los directivos hicieron su promesa de pago este viernes y por eso los 19 jugadores citados para el choque con Patronato confirmaron que concentrarían, pero que a diferencia de lo habitual, lo harían alrededor de las 23, luego de la cena en sus casas con sus familias.

Pero entrada la noche el sueldo de junio no estaba depositado en las cuentas de todos los jugadores y el plantel decidió no concentrar para el choque clave de este sábado, contra un equipo tan comprometido como Central con los promedios. Irán directamente al Gigante un par de horas antes del comienzo del encuentro.

Los dirigentes, por su parte, aseguran que cumplieron con el pago a tiempo y aclararon que si algún jugador no visualiza el depósito en su cuenta, es "por cuestión de clearing". Como prueba ofrecieron los comprobantes de depósito, pero no acordaron a pesar de las charlas y la drástica decisión fue tomada.