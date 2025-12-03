Caputo: entre la compra de reservas y la chance cercana de acceder a los mercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este miércoles en el Encuentro de Lideres organizado por el diario El Cronista en donde destacó la compra de reservas internacionales por parte del Gobierno Nacional y anticipó que el país está “efectivamente más cerca de tener acceso a los mercados”.

En este marco, el Ministro aseguró que “somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos, por más del doble del segundo que más compró”. Además, Caputo explicó que es necesario distinguir entre la compra de reservas y acumulación de las mismas.

“Argentina ha comprado reservas internacionales récord, pero ha sido difícil acumularlas porque heredamos una situación de deuda enorme con el mercado, importadores y multilaterales. Durante estos 20 meses no hemos hecho otra cosa que honrar las deudas, algo que este gobierno va a seguir haciendo siempre”, precisó el Ministro.

En esta línea, Caputo aclaró que algunos sectores buscan “instalar este tema sobre las reservas en el momento en el que justamente pasa lo contrario”. “En este momento estamos efectivamente más cerca de tener acceso a los mercados; eso facilita la acumulación de reservas y quita ansiedad a su acumulación”, añadió Caputo.

Asimismo, el Ministro señaló que el Gobierno Nacional buscará “ir comprando dólares en la medida en que la gente demanda más pesos para comprar reservas sin tener que volver al pasado, esterilizando pesos y generando un déficit cuasifiscal”. “Queremos comprar reservas de manera inteligente, de manera que no se genere volatilidad en el mercado de cambios, ni inflación. La mejor forma de hacerlo es que esté acompañado de un incremento en la demanda de dinero”, agregó.

En relación a las estimaciones del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año próximo, el Ministro sostuvo que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante en relación al Producto y en términos nominales la base estaría creciendo 25%, significa que podríamos comprar aproximadamente 7.000 millones de dólares sin tener que esterilizar”. En la misma línea, Caputo puntualizó en que “si la demanda de dinero se recuperara 2 puntos del Producto, podríamos comprar alrededor de 21.000 millones de dólares”.

Además, el Ministro aseguró que “vamos a seguir flotando dentro de bandas" y destacó que “este esquema ha sido eficaz en la mayoría de los proceso de estabilización, que han durado años”. Además, afirmó que “el mercado tiene un determinado volumen que no se puede forzar” y que “no se puede pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que opera a 200 porque artificialmente se llevaría el dólar hacia arriba”.

En relación a la negociación con los bancos para obtener más financiamiento, Caputo informó que “han ofrecido 6.000 o 7.000 millones de dólares y estamos viendo cuánto tomaríamos”. “Queremos asegurar que con el pago de los cupones de enero no baja el nivel de reservas y estamos muy confiados en que el riesgo país en las próximas semanas tiene que comprimir porque la economía está repuntando fuertemente y estamos mandando leyes muy importantes al Congreso”, agregó.

Con respecto a las reformas que el Gobierno enviará al Parlamento, Caputo señaló que “para seguir bajando impuestos necesitamos recaudar más, y para eso necesitamos que la economía crezca y se formalice”. “Las reformas no afectan de ninguna manera los derechos de los trabajadores y les hace más simple la situación a los empresarios. Va a ser un envión muy fuerte para que el 2026 continúe un ciclo de crecimiento que será recordado como un punto de inflexión en nuestra historia”, concluyó.