Como el Ave Fénix: con números contundentes, la maquinaria agrícola resurgió en abril

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de abril de 2026 alcanzaron las 822 unidades, una suba del 5,1% interanual ya que en abril de 2025 se habían registrado 782.

Maqunaria Agrícola

Si la comparación es con su antecesor mes de marzo se observa una suba del 88,1%, ya que en ese mes se habían patentado 437 unidades. De esta forma, el acumulado de los cuatro primeros meses del año alcanzó un total de 2.113 unidades, esto es 5,2% más que las 2008 del mismo perìodo del 2025.

"Abril confirmó que el mercado estaba esperando condiciones. Con Expoagro como disparador, mayor oferta, financiación activa y una cosecha con volúmenes récord que empieza a convertirse en liquidez, la demanda volvió a aparecer"

Cosechadoras

Los datos muestran que en abril se patentaron 140 cosechadoras, una suba del 75% comparado contra las 80 unidades de marzo y una suba del 23,9% si la comparación es interanual, ya que en abril de 2025 se habían registrado 113 unidades.

John Deere lidera con 55,7%; CNH suma 37,8% entre Case y New Holland. Es el segmento más firme del año, donde todas las marcas tienen portfolio de productos nuevos lanzados entre 2025 y 2026. La renovación tecnológica en buscar de mayor productividad en la cosecha.

Tractores

En cuanto a tractores, en abril se patentaron 582 unidades, una suba del 74,8% comparado contra las 333 unidades de marzo, y una suba del 1% si la comparación es interanual, ya que en abril de 2025 se habían registrado 576 unidades.

John Deere lidera con 37,7%; CNH alcanza 28,2% y AGCO 11,2%. El volumen volvió, pero la competencia es cada vez más dura: precio, disponibilidad y financiación pesan tanto como marca y servicio.

Pulverizadoras

En cuanto a pulverizadoras, en abril se patentaron 100 unidades, una suba del 316.7% comparado contra las 24 unidades de marzo, y una suba del 7,5% si la comparación es interanual, ya que en abril de 2025 se habían registrado 93 unidades.

Caiman 24,6%, PLA 24,0%, Metalfor 16,6%; PLA + John Deere suman 30,9%. El segmento tuvo una reacción fuerte, pero sigue siendo el más atrasado del año y el más fragmentado competitivamente.