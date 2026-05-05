Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje de mano gratuito en su tarifa base: los detalles

Aerolíneas Argentinas anunció un cambio en su política comercial que impacta directamente en los pasajeros de vuelos de cabotaje: desde ahora, la tarifa más económica dejará de incluir el equipaje de mano sin costo.

La medida comenzó a regir desde el lunes 4 de mayo para todos los pasajes adquiridos a partir de esa fecha. Quienes compren la tarifa base solo podrán llevar a bordo un artículo personal —como mochila o cartera— de hasta 3 kilos, mientras que el carry on tradicional pasará a ser un servicio pago.

Según explicaron desde la compañía, la decisión busca equiparar condiciones con las aerolíneas low cost, que ya operan bajo un esquema de tarifas segmentadas en el que el equipaje se abona por separado. “De esta manera es posible competir con una tarifa igualada en precio y condiciones”.

En este nuevo esquema, el equipaje de mano de hasta 8 kilos podrá agregarse como adicional por un valor cercano a los $40.000 por tramo, mientras que seguirá incluido sin costo en las categorías superiores como Plus, Flex o Premium Economy.

El cambio no afectará a los vuelos internacionales ni a los tickets comprados con anterioridad al anuncio, que mantendrán las condiciones originales.

Desde la empresa sostienen que la modificación no debería impactar en la demanda, ya que apunta a captar un segmento de pasajeros más sensibles al precio, sin resignar la oferta de rutas, frecuencias y horarios que caracterizan a la compañía.

Sin embargo, la decisión generó reacciones negativas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que la eliminación del equipaje no venga acompañada de una reducción en el precio de los pasajes.

La medida se da en un contexto de aumento generalizado de los costos del transporte aéreo, impulsado por la suba del combustible a nivel global y ajustes en tasas aeroportuarias, lo que presiona sobre el precio final de los tickets.