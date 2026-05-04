Reglamentan la reforma laboral: qué beneficios habrá para contratar nuevos empleados

El Gobierno avanzó en la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores y reducir la informalidad. La nueva normativa introduce cambios clave en las condiciones de empleo y en los costos asociados para las empresas.

Uno de los puntos centrales es la creación de un régimen de regularización laboral, que permite a los empleadores blanquear trabajadores no registrados sin enfrentar sanciones económicas ni penales. Además, se condonan deudas vinculadas a aportes y contribuciones, lo que busca facilitar la transición hacia la formalidad.

La reglamentación también establece modificaciones en el esquema de indemnizaciones. Se habilita la posibilidad de implementar fondos de cese laboral, un sistema alternativo al tradicional pago por despido, que ya funciona en algunos sectores como la construcción. Este mecanismo apunta a reducir la incertidumbre y los costos al momento de finalizar una relación laboral.

Otro aspecto relevante es la simplificación administrativa para la contratación. Se prevén esquemas más ágiles para registrar empleados y nuevas modalidades que buscan adaptarse a distintas realidades productivas, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, se incorporan incentivos para fomentar el empleo joven y la capacitación laboral, promoviendo la inserción de trabajadores en el mercado formal con menores cargas iniciales para los empleadores.

Desde el sector empresarial destacan que estas medidas podrían mejorar la dinámica del empleo, al reducir costos y riesgos asociados a la contratación. Sin embargo, especialistas señalan que el impacto dependerá de la implementación efectiva y del contexto económico general.

Con esta reglamentación, el Gobierno apuesta a dinamizar el mercado laboral, estimular la generación de empleo registrado y avanzar en la formalización de una parte significativa de la economía.