Adorni volvió a dar conferencias y habló del acuerdo Mercosur-UE: ¿qué números dio?

Argentina formalizó el inicio de una nueva etapa en su inserción internacional con la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que marca un hito tras 27 años de negociaciones.

El tratado, que fue aprobado por la actual configuración del Congreso en febrero pasado, abre la puerta a mejores condiciones de acceso para los productos argentinos en uno de los mercados más relevantes del mundo. La Unión Europea, con una población de aproximadamente 450 millones de personas, representa cerca del 15% del Producto Bruto Interno global, lo que dimensiona el alcance estratégico del acuerdo.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la reducción de barreras comerciales. Según el comunicado oficial, el bloque europeo eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes del Mercosur, lo que equivale a un volumen cercano a los 61.000 millones de dólares. A su vez, se otorgará acceso preferencial para otro 7,5% de los productos, por un valor estimado en 4.700 millones de dólares.

ENTRÓ EN VIGENCIA EL ACUERDO MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA



Este acuerdo comercial, que se cerró tras 27 años de negociaciones y fue aprobado por la nueva configuración del Congreso en febrero pasado, implica que los argentinos le ofrecerán sus productos con mejores condiciones de… pic.twitter.com/ysssybG0IL — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) May 4, 2026

El acuerdo configura así la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con impacto directo en sectores clave de la economía argentina. Entre los más beneficiados se destacan la industria automotriz y el sector agropecuario, que podrán competir en mejores condiciones en el mercado europeo.

Desde el Gobierno señalan que este paso no solo amplía las oportunidades de exportación, sino que también posiciona al país dentro de una red comercial más integrada y competitiva a nivel global. Sin embargo, el desafío estará en cómo los distintos sectores logran adaptarse a las nuevas reglas del comercio internacional y aprovechar efectivamente las ventajas del acuerdo.