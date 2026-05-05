Oportunidad en Rosario: cómo aprender gratis la herramienta de datos más pedida por las empresas y dar el salto laboral

Se trata de un taller presencial de Power BI que se dictará este sábado 9 de mayo en el centro de la ciudad. Está orientado a profesionales y estudiantes que buscan acceder a los salarios del mundo IT. Inscribite haciendo clic aquí.

En un contexto donde el mercado laboral premia cada vez más la eficiencia y la toma de decisiones basada en evidencia, el Análisis de Datos se ha consolidado como la habilidad "estrella" en Rosario y la región. Sin embargo, las empresas locales y globales enfrentan un gran problema: faltan analistas capacitados para cubrir vacantes con sueldos muy por encima de la media.

Para cerrar esta brecha, la startup local Jupi Digital vuelve a convocar a un taller gratuito y presencial en el centro de Rosario el próximo sábado 9 de mayo, de 9 a 13 hs. La capacitación está diseñada específicamente para profesionales y estudiantes avanzados de Ingeniería, Ciencias Económicas, Sociales y Exactas que quieran reconvertir su perfil sin necesidad de conocimientos previos en programación.

El foco en Power BI: la herramienta líder

A diferencia de otros cursos genéricos, este taller hace hincapié en Power BI, la tecnología de Microsoft que hoy domina el mercado corporativo. El objetivo es que los asistentes vean, en tiempo real, cómo se desarrolla una aplicación analítica desde cero: desde la limpieza de datos hasta la creación de paneles visuales impactantes que "hacen hablar" a los números.

"El análisis de datos no es tan difícil como muchos imaginan. Las herramientas hoy son intuitivas y amigables. No hace falta ser un experto en sistemas para dominar Power BI y cambiar radicalmente tu proyección salarial", explica Cristian Agüero, CEO de Jupi Digital y mentor de carrera con 17 años de experiencia en el sector, quien estará al frente de la jornada.

Las 3 claves del taller

Durante las cuatro horas de capacitación, se abordarán tres ejes fundamentales:

Fundamentos: Qué es el análisis de datos y cómo lo usan las empresas en 2026 para ganar competitividad. Práctica en vivo: El paso a paso para crear una App Analítica sin conocimientos previos. Inserción laboral: La "fórmula" para destacar ante reclutadores y acceder a puestos de pleno empleo global.

Un ecosistema de apoyo (y formación profesional)

Jupi Digital se ha destacado en la región por ofrecer un ecosistema de recursos gratuitos que incluyen mentorías personalizadas, un podcast especializado en YouTube y un blog con herramientas de actualización constante. Estos recursos buscan orientar a quienes tienen dudas sobre si este camino es para ellos.

Desde la organización también aclaran que, para aquellos que decidan ir un paso más allá y que ese logro se haga en plazos cortos y garantizados, la startup ofrece un Bootcamp profesional que ya logró que +100 personas esten hoy trabajando en remoto y con buenos ingresos . Esta transparencia permite que cada asistente elija su nivel de compromiso: desde aprovechar el taller gratuito del sábado para sumar una herramienta clave a su CV, hasta inscribirse en el programa avanzado de inserción laboral que ya ha transformado la vida de cientos de alumnos.

Los cupos para el encuentro de este sábado en el centro de Rosario son limitados y requieren inscripción previa.

Datos del evento:

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026.

Horario: 9:00 a 13:00 hs.

Lugar: Centro de Rosario (la ubicación exacta se envía al confirmar la reserva).

Inscripción gratuita: https://go.jupidigital.com/analisis-powerbi-rosario

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