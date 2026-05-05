Quedarse con pesos o comprar dólares, esa es la cuestión: ¿qué dicen los que saben?

En un contexto de relativa estabilidad cambiaria pero con incertidumbre hacia adelante, la clásica duda de los ahorristas argentinos vuelve a escena: ¿conviene mantenerse en pesos o dolarizar carteras? Según un relevamiento, los principales analistas del mercado coinciden en que mayo presenta un escenario mixto, donde la estrategia depende del horizonte de inversión y del nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir.

Durante las últimas semanas, el tipo de cambio mostró una dinámica contenida, con valores en torno a los $1.400 en sus distintas variantes, en un contexto de oferta sostenida y cierta calma financiera. Sin embargo, las proyecciones indican que el dólar podría moverse por debajo de la inflación durante buena parte del año, consolidando un atraso cambiario en términos reales.

Peso vs Dólar

Frente a este escenario, varios especialistas sostienen que los instrumentos en pesos siguen ofreciendo oportunidades en el corto plazo. La baja de tasas no eliminó completamente el atractivo de ciertas colocaciones, especialmente aquellas ajustadas por inflación o con rendimientos aún positivos en términos reales.

No obstante, los expertos advierten que esta estrategia tiene límites. A medida que avance el año, podrían aparecer presiones sobre el tipo de cambio, en especial si se modifican las condiciones macroeconómicas o se reduce la oferta de divisas. En ese sentido, algunos analistas recomiendan mantener una cobertura parcial en dólares como forma de resguardar valor ante eventuales correcciones.

En síntesis, el consenso del mercado apunta a una estrategia equilibrada: aprovechar los retornos en pesos en el corto plazo, pero sin descuidar la dolarización progresiva de cartera. La clave, coinciden, está en diversificar y ajustar las decisiones según el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo.

Así, mayo se presenta como un mes de transición, donde el dilema entre pesos y dólares no tiene una respuesta única, sino que exige una lectura fina del contexto económico y de las señales del mercado.