Claves del día: Argentina mira de lejos el rally global mientras crecen las presiones sobre el dólar

El contraste entre el escenario internacional y la realidad local vuelve a dejar expuesta la fragilidad del mercado argentino. Mientras los principales índices de Wall Street consolidaron un fuerte repunte durante el último mes, impulsados por expectativas de recorte de tasas y mejores perspectivas económicas, los activos argentinos permanecieron rezagados, sin lograr capturar ese viento de cola.

La desconexión no es casual. Los inversores aún perciben riesgos estructurales en la economía argentina, lo que limita el ingreso de capitales y mantiene la volatilidad en bonos y acciones. Aun así, algunos analistas sostienen que existe margen para una eventual mejora si se consolidan señales macroeconómicas más claras.

En paralelo, otro factor comienza a encender alertas: la creciente liquidez en manos de los hogares. Actualmente, cerca del 60% de los fondos líquidos está depositado en cuentas remuneradas, una situación que, si se revierte, podría generar una fuerte presión sobre el dólar. El riesgo es claro: ante cualquier cambio de expectativas, esos pesos podrían volcarse rápidamente al mercado cambiario.

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires avanza con una estrategia financiera clave: buscará emitir hasta USD 500 millones en bonos a 10 años bajo ley inglesa. La operación apunta a mejorar su perfil de deuda y captar financiamiento internacional, aunque el éxito dependerá del apetito de los inversores en un entorno todavía desafiante para Argentina.

Mientras tanto, en el frente tecnológico, crece el malestar entre los usuarios de Starlink, tras un aumento inesperado en sus tarifas. El ajuste generó críticas y preocupación por la previsibilidad de los costos en un servicio que había ganado terreno como alternativa de conectividad en zonas con baja infraestructura.

Por último, el sector turístico digital también atraviesa movimientos estratégicos relevantes. Los dueños de Despegar impulsan un plan para quedarse con Almundo y Avantrip, en una jugada que podría reconfigurar el mapa competitivo del mercado. La consolidación apunta a ganar escala y fortalecer la posición frente a nuevos desafíos del sector.

Así, entre oportunidades externas desaprovechadas y tensiones internas en aumento, la economía argentina transita un momento de definiciones donde cada movimiento —financiero, tecnológico o empresarial— puede tener impacto directo en la estabilidad futura.