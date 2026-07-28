El campo va a fondo: la cadena agropecuaria volvió a romper su propio récord

La cadena agropecuaria argentina volvió a dar una señal de fortaleza. Durante junio, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) avanzó un 3% respecto de mayo y alcanzó un nuevo máximo histórico, consolidando la recuperación que viene mostrando el sector en los últimos meses.

El indicador, elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), refleja la evolución conjunta de la producción primaria, la agroindustria y las exportaciones, permitiendo medir el nivel de actividad de toda la cadena agroindustrial.

La producción primaria volvió a ser el motor

El principal impulso provino del fuerte avance de la producción primaria, favorecida por el desarrollo de la cosecha gruesa. La mejora en las labores agrícolas permitió que el índice alcanzara un nivel récord, superando incluso los máximos registrados anteriormente.

En términos interanuales, el desempeño también fue positivo, confirmando que la actividad agropecuaria mantiene un ritmo de crecimiento sostenido luego de la recuperación productiva registrada durante la campaña.

La industria acompaña, pero a menor velocidad

Aunque el crecimiento estuvo liderado por la producción en el campo, el resto de la cadena mostró un comportamiento más heterogéneo.

Algunos indicadores industriales mantuvieron una evolución favorable, mientras que otros sectores ligados al procesamiento y al comercio exterior avanzaron con mayor cautela, reflejando un escenario donde la producción primaria continúa siendo el principal sostén del crecimiento.

Un indicador que vuelve a marcar un récord

El nuevo máximo histórico del IACA-BCR confirma que el agro continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

La mejora no solo refleja un mayor volumen de producción, sino también un incremento en la actividad de toda la cadena vinculada a los principales complejos agrícolas.

De mantenerse este ritmo durante el segundo semestre, el sector podría consolidar uno de los mejores niveles de actividad de los últimos años.

Qué mide el IACA-BCR

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario integra doce indicadores representativos de la producción primaria, la actividad agroindustrial y las exportaciones.

Su objetivo es ofrecer una radiografía mensual del desempeño de toda la cadena agropecuaria, eliminando efectos estacionales para permitir comparaciones entre distintos períodos.