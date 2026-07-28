Claves del día: John Deere suma rival, TikTok acelera, también el mundo Agtech en Rosario y el FMI envía otra señal

La atención de las señales económicas ayer estuvieron centradas en la llegada y declaraciones de la número uno del FMI Kristalina Georgeva. Pero en paralelo aparecieron otras.

Uno de los anuncios con mayor impacto potencial llegó desde la industria de maquinaria agrícola. Versatile, la histórica marca canadiense especializada en tractores de gran potencia y perteneciente al grupo turco ASKO Holding, confirmó que prepara su desembarco comercial en Argentina y Brasil. El objetivo es competir en uno de los segmentos más exigentes del mercado, hoy dominado por John Deere, Case IH y New Holland.

No se trata simplemente de la llegada de un nuevo fabricante. El interés de Versatile refleja que las grandes compañías internacionales vuelven a mirar a la Argentina como un mercado con potencial de crecimiento, impulsadas por las mejores perspectivas para el agro. Cuando una multinacional de este tamaño decide desembarcar, normalmente no sólo vende maquinaria: también incorpora concesionarios, servicios, financiamiento y tecnología.

Ese movimiento coincide con otro fenómeno que viene acelerándose silenciosamente: el crecimiento del ecosistema AgTech. La innovación tecnológica aplicada al agro dejó de ser un nicho reservado para startups y comenzó a transformarse en un factor competitivo para toda la cadena productiva. De ahí la apuesta de la Bolsa de Comercio de Rosario por un “mercado de la innovación”.

Este 4 de agosto, en el marco del Congreso de Apreesid -que vuelve a Rosario, se realizará en el AgTech Forum un encuentro en el que traen a 20 grupos inversores para reunirlos con más de 40 emprendimientos vinculados al mundo agtech y fintech.

Y el 6 de octubre organizan con el gobierno del Estado alemán de Baviera, el “October investment Fest”, y por el que llegan fondos extranjeros que buscan invertir en innovación de startups de la región.

Mientras el agro acelera su transformación tecnológica, otro cambio profundo ocurre en el mundo digital. Los ingresos de TikTok en Argentina crecieron un 141% durante el último año.

En paralelo, la agenda macroeconómica volvió a concentrar la atención con la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien compartió una conferencia con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El mensaje buscó reforzar la continuidad del programa económico y transmitir confianza a los mercados internacionales. El Gobierno volvió a ratificar su compromiso con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y las reformas estructurales, mientras el FMI reiteró su respaldo al rumbo económico, una señal seguida muy de cerca por inversores locales e internacionales.

Sin embargo, ese respaldo externo convive con un dato político menos favorable. El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró en julio una caída del 6,5% y alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El indicador refleja una menor percepción sobre la capacidad del Gobierno para resolver los problemas económicos, aunque el promedio de confianza acumulado durante la administración continúa ubicándose por encima del observado en gestiones anteriores durante el mismo período.

Los mercados, en cambio, enviaron una señal diferente. La rueda internacional estuvo marcada por una nueva baja del precio del petróleo, que llegó a retroceder cerca de un 2%. Sin embargo, lejos de generar una ola de ventas, las bolsas estadounidenses volvieron a cerrar cerca de máximos históricos y los inversores prácticamente ignoraron el movimiento del crudo.

La explicación es que el mercado hoy está mirando otros factores. Los balances de las grandes compañías, especialmente del sector tecnológico, las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y la evolución de la inflación en Estados Unidos pesan mucho más que las oscilaciones diarias del petróleo. Para los operadores, la caída del barril respondió principalmente a expectativas de mayor oferta y no a un deterioro de la actividad económica mundial.

Ese clima internacional relativamente estable también benefició a los activos argentinos. La combinación entre el respaldo explícito del FMI, un contexto externo favorable y la expectativa de continuidad del programa económico permitió que bonos y acciones mantuvieran un comportamiento sólido, mientras el riesgo país continuó contenido, mostrando que, al menos por ahora, el mercado sigue privilegiando las señales financieras por encima de los ruidos coyunturales.

En el plano corporativo, otro proceso de enorme importancia continúa desarrollándose alrededor de SanCor. Cuatro grupos empresarios disputan las históricas marcas de yogures de la cooperativa, uno de los activos de mayor valor que todavía conserva. Más allá de quién resulte ganador, la operación confirma que la crisis de empresas tradicionales está acelerando una nueva etapa de concentración en la industria alimenticia, donde los activos más valiosos cambian de manos mientras el negocio se reorganiza.