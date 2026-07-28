Techint, detrás de Litoral Gas, se mete en la pelea por Metrogas que define YPF

Resumen Ejecutivo YPF recibió el jueves cinco ofertas para vender el 70% de Metrogas , la mayor distribuidora de gas del país, en una operación que puede valer hasta US$560 millones .

recibió el jueves cinco ofertas para vender el , la mayor distribuidora de gas del país, en una operación que puede valer hasta . Entre los finalistas aparece Litoral Gas , la distribuidora con sede en Rosario que abastece a toda Santa Fe , controlada por Grupo Sofía y Tecpetrol , la petrolera de Techint .

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junto a , (José Luis Manzano), y el , dueño de Telecentro. La definición se espera hacia mediados de agosto: YPF pesará no solo el monto ofrecido, sino la solidez financiera detrás de cada propuesta.

La venta de Metrogas entró en su tramo decisivo. El jueves pasado, cinco grupos empresarios presentaron sus ofertas económicas para quedarse con el 70% de la mayor distribuidora de gas del país, hoy en manos de YPF. Entre los que siguen en carrera hay un nombre que en la región se lee todos los meses en la boleta: Litoral Gas, con Techint entre sus dueños.

El dato local no es menor. Litoral Gas tiene su sede en Rosario y es la empresa que lleva el gas natural a la ciudad y a toda la provincia de Santa Fe, además del norte bonaerense. Que uno de los distribuidores del Litoral se anote para comprar la red que abastece a Buenos Aires marca un cambio de escala para un jugador puertas adentro de la Región Centro.

El paquete en juego podría valer hasta US$560 millones, dentro de una valuación total de la compañía cercana a los US$800 millones. Quien se quede con ese bloque deberá además lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones, repartidas entre la Anses, el capital que cotiza en la Bolsa porteña y una porción que ya controla el empresario José Luis Manzano.

Techint y otros cuatro grupos que se anotaron por Metrogas

El proceso arrancó en abril con trece interesados. Ese universo se depuró a nueve y luego a cinco en la etapa de auditoría, cuando los candidatos accedieron a la información más sensible de la empresa. Los que llegaron con una oferta firme combinan, casi todos, generación eléctrica y distribución de gas, la ecuación que hoy busca el negocio energético argentino.

El grupo de empresas que se dirime Metrogas está formado por Central Puerto —la mayor generadora privada del país— y Ecogas, que ya opera redes en varias provincias. Detrás vienen Andina, el vehículo de Manzano que ya es accionista de Metrogas; MSU Energy, de Manuel Santos Uribelarrea, con siete centrales térmicas; y el Grupo Pierri, dueño de Telecentro.

El quinto es el más conocido localmente, Litoral Gas. Su capital lo comparten el Grupo Sofía y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, el holding de la familia Rocca con fuerte anclaje industrial en el país. No es un nombre nuevo para quien sigue de cerca el entramado que Techint y las petroleras tejen con proveedores santafesinos.

La marca Techint es familiar en el cordón industrial del Gran Rosario, donde el grupo siderúrgico teje una red de proveedores y suele reclutar talento entre los recién recibidos. Su desembarco en Metrogas, a través de Litoral Gas, ampliaría ese peso al negocio regulado del gas.

Por qué una distribuidora del Litoral quiere jugar en Buenos Aires

El atractivo de Metrogas no es solo estratégico. La compañía abastece a más de 2,4 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y once partidos del sur y sudoeste del conurbano. En julio repartió dividendos por primera vez desde 2001, cerca de US$66 millones, una señal de que el negocio volvió a generar caja.

Para Litoral Gas, sumar la red porteña significaría pasar de operar en el interior a controlar el distrito de mayor consumo del país. Es la misma lógica de consolidación que empuja hoy a los grandes grupos, de la mano de la ola de inversiones que reordena el mapa energético alrededor de Vaca Muerta y el gas.

Hay, además, una variable que ningún oferente controla. La licencia de Metrogas vence en diciembre de 2027. El Enargas ya recomendó extenderla veinte años, hasta 2047, pero la resolución sigue pendiente en un contexto donde las reglas del sector energético todavía se mueven. Esa definición condiciona la previsibilidad de ingresos que cada grupo está dispuesto a pagar.

La operación se inscribe en el Plan 4x4 de YPF, la hoja de ruta de su presidente, Horacio Marín, que concentra a la petrolera en el shale y la desprende de activos considerados no estratégicos. Bajo esa misma lógica, la compañía ya había vendido Profertil, la principal productora de urea del país, a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Para YPF, la decisión no depende solo del número. Según trascendió del proceso, asesorado por el banco Citi, el respaldo financiero de cada propuesta pesará tanto como el monto: el objetivo es evitar ofertas infladas que después no puedan concretarse. La expectativa oficial es tener un ganador definido hacia mediados de agosto.

¿Litoral Gas dejaría de proveer el gas en Santa Fe si compra Metrogas?

No. La compra apunta a las acciones de Metrogas, que opera en Buenos Aires. La concesión de Litoral Gas en Santa Fe y el norte bonaerense es un contrato aparte y seguiría vigente; la operación sumaría un mercado, no reemplazaría el actual.

¿Cuánto puede costar el 70% de Metrogas?

El bloque en venta se estima en hasta US$560 millones, dentro de una valuación total de la distribuidora cercana a los US$800 millones. El comprador, además, deberá lanzar una oferta por el resto de las acciones que están en otras manos.

¿Cuándo se sabrá quién se queda con la distribuidora?

YPF y su asesor financiero analizan las cinco ofertas y esperan tener un panorama claro hacia mediados de agosto de 2026. Recién entonces se conocerá si el ganador es Litoral Gas o alguno de los otros cuatro grupos.