Cinco películas en Netflix para inspirar y motivarte a ser mejor líder

Los empresarios, profesionales y emprendedores siempre están en la búsqueda de nuevas formas de mejorar sus habilidades y obtener nuevas ideas para desarrollar sus negocios. El cine es una fuente inagotable de inspiración, y Netflix cuenta con una amplia selección de películas que pueden servir como herramientas útiles para cualquier persona interesada en el mundo empresarial.

En este artículo, te presentamos cinco películas en Netflix, que seguramente te ayudarán a obtener nuevas perspectivas, motivación y, quién sabe, quizás incluso inspirarte a tomar un camino diferente en tu carrera profesional.

La red (The Circle)

¿Te has preguntado alguna vez cómo la tecnología puede influir en nuestro día a día? ¿O cómo nuestras vidas pueden cambiar drásticamente en un mundo donde la privacidad no existe? "La red" es una película que explora estas cuestiones desde la perspectiva de una joven que entra a trabajar en una gran empresa de tecnología. Con un reparto estelar que incluye a Emma Watson y Tom Hanks, esta película es un recordatorio importante de los peligros y beneficios de la tecnología.

El gran truco (The Prestige)

En el mundo de los negocios, la competencia es dura y a veces hay que hacer cosas que pueden parecer poco éticas para tener éxito. Esta película es un drama sobre dos magos rivales, interpretados por Hugh Jackman y Christian Bale, que compiten por ser los mejores. En ella se muestran las tensiones y rivalidades que surgen en el mundo de los negocios y cómo estas pueden llevar a decisiones que pueden cambiar vidas para siempre.

The Pursuit of Happyness (En busca de la felicidad)

Esta película basada en una historia real cuenta la historia de Chris Gardner, interpretado por Will Smith, un vendedor sin hogar que lucha por conseguir un trabajo como corredor de bolsa en la ciudad de San Francisco. Esta película te enseñará sobre la perseverancia, el trabajo duro y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de tus sueños.

The Two Popes (Los Dos Papas)

Esta película del 2019 cuenta la historia ficticia de una reunión entre el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Jorge Bergoglio, quien se convertiría en el Papa Francisco. A través de conversaciones profundas y reveladoras, ambos personajes discuten temas como la fe, la política y la responsabilidad de liderar a la Iglesia Católica. Esta película te enseñará sobre la importancia de la humildad, la empatía y el diálogo en el liderazgo.

The Boy Who Harnessed the Wind (El niño que domó el viento)

Esta película basada en una historia real cuenta la historia de William Kamkwamba, un niño de Malawi que construye un molino de viento para salvar a su familia y a su aldea de la hambruna. Esta película te enseñará sobre la creatividad, la innovación y la resiliencia en la búsqueda de soluciones a problemas complejos.

Estas películas te enseñarán valiosas lecciones de liderazgo, emprendimiento y finanzas, y te inspirarán a seguir creciendo. A disfrutar aprendiendo!