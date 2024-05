Empresarios, entre ajustes y las oportunidades de negocios que sueñan con Messi

Más de un empresario ha vuelto a revisar a la baja sus proyecciones para 2024 en los últimos días. Nadie se anima en estos días a estimar si la actividad económica está cerca de encontrar un piso, así como la mayoría coincide ahora en que la recuperación será más adelante y más lenta. Así lo apuntaron en un relevamiento realizado para esta columna de Ecos365 entre más de un centenar de empresarios, ejecutivos, economistas y funcionarios de áreas económicas de la región.

La revisión a la baja de los precios en dólares, el refinanciamiento de créditos por otros a tasas más bajas —hay bancos que condonan las multas que deberían pagarse por la cancelación anticipada de los préstamos con tal de colocar otro préstamo nuevo—, la vuelta a la extensión de los plazos de pago, las políticas agresivas de descuentos en todos los sectores y notas de descuentos —aún selectivas, como implementó AGD, Papelera del Plata o Unilever, según el cliente— para viejos stocks, forman parte del giro comercial que están dando las empresas frente al brusco cambio de los precios relativos en Argentina.

“La mayoría de nuestros proveedores habían fijado precios a un dólar de 1.500 pesos, hoy con los descuentos podría decirse que se retrotrajeron a 1.200, pero aún falta, y seguramente se vea eso cada vez más a medida que las fechas de los vencimientos de la mercadería operen como presión de venta”, explicó el dueño de una de las principales distribuidoras de la región, quien cree que esta crisis es “inédita”.

“Nos acaban de dar crédito al 26%, cancelando al 44% para un proyecto productivo en el mismo banco. Teníamos multas por precancelación y ahora nos sacaron las multas”, detalló un importante empresario de la región a Ecos365, con negocios dentro de las cadenas de alimentación y perfumería.

Algo parecido está ocurriendo con las compras estatales a nivel provincial y municipal. El primer paso fue en el área de salud, una puja con laboratorios y droguerías —con mejoras del 25% al 30%— que los ejecutivos están llevando a otras áreas; por ejemplo, la provincia puso un fuerte foco en Aguas y la EPE.

Aguas y EPE bajo lupa

En ambas empresas estatales, las conducciones tienen objetivos trazados por el gobernador Maximiliano Pullaro, no solo en eficientizar fuertemente el gasto, sino también en resolver proyectos de inversión que en algunos casos cuentan hasta con los fondos de los privados para avanzar. “El directorio sabe que no es un problema de estatutos de la empresa o regulaciones; esa es una histórica excusa de la corporación cuando no participa, y eso no va más”, apuntaron como respuesta desde el Ejecutivo sobre las trabas casi inexplicables que suelen encontrar los inversores que buscan desarrollar proyectos de inversión en estos tiempos de crisis.

Por ejemplo, poco después de asumir, la nueva gestión provincial habilitó la resolución de la inversión necesaria —contaría con los fondos de los desarrolladores privados y el Banco Municipal de Rosario— para destrabar una nueva estación transformadora en la zona norte de Rosario, donde tienen frenado el inicio de varios proyectos inmobiliarios y otros, como Fundar, corriendo contrarreloj porque el proyecto de Carballo y Avellaneda está avanzado y aún no se ha resuelto el tema energético.

Apostando a Messi

Entre estos desarrolladores inmobiliarios están algunos que viajarán esta semana a Madrid de la mano de la Fundación Libertad. Irán a una muestra de real estate en la que, en general, es para ver oportunidades de inversión en el Viejo Continente, pero algunos sueñan con traer inversores.

El argumento para poner a Rosario en el mapa aparece con “Messi” como palabra clave. Saben que es una empresa difícil, pero no imposible. “Fijate que desde Rosario salieron rápido a invertir a Costa Rica después de los eventos climáticos que tuvieron, todo estaba barato”, graficó el CEO de una desarrolladora sobre cómo ve a Argentina a la hora de mostrarla para entrar al negocio inmobiliario.

Por ahora, los desarrolladores ven que los créditos hipotecarios son más como acciones de marketing de los bancos, dudan de momento de su músculo para expandir las ventas. Un banquero internacional reconoció a un ejecutivo que con Macri había otra expectativa con los hipotecarios. Recordó que en esa etapa tenía 70 personas trabajando para colocar créditos UVA y hoy apenas tiene a dos personas asignadas. Por eso, los constructores estiman que las entidades financieras llegarán en breve con propuestas de sus fondos para financiar proyectos, ya que están buscando dónde colocar dinero en un contexto en el que Milei le cierra canales financieros atractivos.

Cómo se piensa financiar proyectos energéticos

Volviendo a las inversiones necesarias en energía para el desarrollo de proyectos de inversión, también está pendiente de resolución por parte de la EPE el anuncio de la siderúrgica Carlos Beltrame en Villa Constitución, que espera una respuesta para iniciar los desembolsos por 50 millones de dólares.

Pero hay más. Por esta razón, el ministro de Producción, Gustavo Puccini, aseguró a Ecos365 que está trabajando con sus equipos en un esquema de fideicomiso en el que participará el Tesoro provincial y privados para desarrollar las inversiones en energía eléctrica necesarias para nuevos proyectos productivos. La idea es presentarlo al sector fabril en breve.

Cámaras con inteligencia artificial

Otro proyecto de envergadura que impulsa el gobierno provincial es una invversión para instalar en Rosario 5.000 cámaras de seguridad inteligentes. Trabaja en una licitación que despierta fuerte interés fundamentalmente en jugadores importantes relacionados al soporte tecnológico que se necesita para este proyecto. El intendente Pablo Javkin se ilusiona con el proyecto, ya que lo entiende dentro de un esquema más integral de "smart city".

Desde el gobierno provincial estiman que podría ser necesarios hasta 50 millones de dólares de inversión, aunque en el sector creen que podría ser por un monto inferior. Otra de las claves es el equipamiento que se adquiera, más por el costo de cada equipo que por el país de origen.

Vaso medio lleno o medio vacío

Los empresarios más optimistas creen que la recuperación de la economía comenzará en el segundo semestre de la mano de sectores no relacionados con el consumo masivo, como el campo, la minería y el petróleo, y de forma lenta.

Los precios internacionales de los commodities, el impuesto País y el embrollo en el que se sigue metido el Congreso con la ley Bases —y en particular con la discusión del RIGI— ofician de freno de mano para la toma de decisiones en esas actividades. La semana que comienza habrá una importante feria de minería en San Juan, que será una caja de resonancia del estado de situación del sector.

Dentro del empresariado, la mayoría de los consultados creen que los “brotes verdes” se verán entrando en 2025. Para 2024, las estrategias apuntan a cortar la sangría lo más posible. La reaparición de financiamiento, desde créditos hipotecarios y al consumo de hasta 12 cuotas, busca mover la rueda. En este sentido, el Hot Sale de esta semana mostró que la mejor fórmula fue la combinación de descuentos y cuotas, sobre todo en rubros muy golpeados como electrodomésticos, electrónica, muebles, ropa y calzado.

Aun en este contexto, el gerente general de La Gallega, Damián Brocca, adelantó a Ecos365 el ambicioso proyecto de inversiones, expansión incluso fuera de Santa Fe y un fuerte proceso de transformación de la histórica cadena fundada por Sabino Alvarez.

El sector minorista y mayorista de alimentos y bebidas está en un momento delicado, en particular pequeñas distribuidoras, que hicieron pingües negocios con el mercado fuertemente regulado y en algunos casos por fondos de dudoso origen.

La industria también está reacomodando precios. Acindar no bajó los precios, pero salió con descuentos importantes. También lo están haciendo otros jugadores del sector, pero como señalan constructores e industriales que compran estos productos, los precios están aún lejos de lo que estas mismas empresas venden en países de la región.

Ingresos, la otra clave

El otro problema son los ingresos. Habrá que esperar a la evolución de las paritarias, que en algunos sectores se mezclan con otro problema: los despidos. El blanqueo público de despidos en las cifras oficiales la última semana, que desde acá se adelantó que se venían desde enero después de un goteo inicial, pone en agenda una preocupación creciente entre los funcionarios locales, ya que también —y fueron advertidos— no habrá malla de contención como en el pasado con los Repro.

Los industriales y distintos niveles de gobierno esta semana darán a conocer sus propios relevamientos. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), y como estimó el ex ministro de Trabajo de Perotti, Juan Manuel Pusineri, “una estimación de esos porcentajes indica que en marzo en la provincia serían unos 4.500 trabajadores privados registrados menos que el mes anterior y unos 8.000 menos que en marzo de 2023”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

La caída de la producción en la industria y de las ventas en los canales minoristas dispararon despidos en varios sectores. La mayor apertura de las importaciones aparece como un desafío para pequeños empresarios y para el empleo.

Entre la inflación y el cepo

El gobierno sigue muy concentrado en la desaceleración de la inflación como principal instrumento de política económica y dando señales sobre la futura salida del cepo, aunque por ahora parece estirarlo en el tiempo. La tensión por el tipo de cambio podría agudizarse pese al sostenimiento de las fuertes regulaciones que aún persisten desde la gestión Massa.

La salida del cepo y la sanción de la ley Bases —aunque sea aún más recortada— son dos temas centrales que preocupan a los inversores. Por lo pronto, los diputados ya comienzan a otear qué puede llegar del Senado, que esta semana definiría el proyecto a votar.

La senadora Carolina Losada insistió estos días, junto con varios de sus pares, en la inclusión de las pymes en el esquema del RIGI.

Los industriales santafesinos, como Román Guajardo, que esta semana expuso en el Congreso y hoy es de los más activos dentro del gremialismo empresario en defensa del sector, esperan la letra definitiva del proyecto para ver el impacto que puede llegar a tener. Recordó que hasta más de 300 empresas de la provincia actualmente son proveedoras en sectores como minería, energía y petróleo que podrían verse afectadas.

Sin embargo, los legisladores apuntan a que lo que más le preocupa hoy al gobierno nacional y a los gobernadores es que salga el paquete fiscal. Hay necesidad de caja y el año próximo es electoral.