Los 5 libros que inspiraron a estos reconocidos multimillonarios a alcanzar el éxito profesional

Bill Gates, Donald Trump, Warren Buffet y Sheryl Sandberg revelaron cuáles fueron las principales lecturas que marcaron sus carreras profesionales. Siempre es intereante conocer qué libros inspiraron a reconocidos personajes del mundo.

Los objetivos planteados son fundamentales en las carreras de cada uno, pero hay lecturas que pueden despertar ciertos conocimientos, por eso, te mostramos los cinco libros que han ayudado estos reconocidos multimillonarios en sus vidas profesionales, según informó Think Business.

1. WARREN BUFFETT: "STRESS TEST", de Timothy F. Geithner

El libro del exsecretario del Tesoro de EEUU narra su experiencia de gestión durante una de las peores crisis financieras de la historia. Cubre las adversidades enfrentadas por Geithern durante el manejo de la crisis financiera, la política y su familia.

2. STEVE JOBS: "THE INNOVATOR'S DILEMMA", de Clayton M. Christensen

“A menudo, en situaciones disruptivas, se actúa antes de planificar. Debido a que es difícil conocer lo que necesitan los mercados o qué tan grandes pueden llegar a ser, los planes deben tener un propósito muy diferente: deben enfocarse en el aprendizaje en lugar de la implementación”, escribió Christensen en el libro. Uno de los temas principales del libro es instar a los creadores a avanzar constantemente o arriesgarse a quedarse atrás.

3. SHERYL SANDBERG: "BOSSYPANTS", de Tina Fey

El libro de Fey, una de las mujeres más influyentes en redes sociales, da cuenta de la realidad de las mujeres en posiciones ejecutivas, como Sheryl Sandberg, quien es Directora Operativa de Meta Platforms (ex Facebook). “No desperdicies tu energía tratando de cambiar opiniones; avanza por encima, por debajo, y las opiniones cambiarán orgánicamente cuando seas la jefa. O no lo harán. ¿A quién le importa? Haz lo tuyo y que no te importe si les gusta”, aconseja Fey.

4. BILL GATES, "BUSINESS ADVENTURES", de John Brooks

El libro data de 1969 y fue recomendado por Buffet al cofundador de Microsoft Corporation. Destaca varios escándalos, desastres y controversias en Wall Street. Según Gates, es el mejor libro de negocios que jamás haya leído. Y de hecho, el ejecutivo elogió el libro en numerosas oportunidades a lo largo de su carrera. “Si bien no creo que este negocio me resulte suficiente, es decir un fin en sí mismo para tener una vida satisfactoria, la combinación del ajetreo diario, el juicio sobre las personas, las crisis, y los problemas de gestión que debo enfrentar, me mantienen lejos del aburrimiento”, afirma Brooks en el libro.

5. DONALD TRUMP, "THE POWER OF POSITIVE THINKING", de Norman Vincent Peale

El ex presidente norteamericano reconoció que este texto le dio una "orientación espiritual a lo largo de mi vida" y que sus conceptos, de creer en uno mismo y en nuestras habilidades, es seguido "por toda la familia".