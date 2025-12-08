Paritaria mercantil: acuerdan aumentos, con adicionales mensuales y revisión en marzo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA firmaron un nuevo acuerdo salarial en el marco de las paritarias del CCT 130/75. Las partes definieron otorgar una recomposición salarial mediante nuevas sumas fijas no remunerativas.

El entendimiento establece la continuidad de la suma no remunerativa de $40.000 vigente desde julio y agrega una nueva suma fija no remunerativa de $60.000 que se abonará entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Ambos importes correspondientes al mes de marzo se incorporarán definitivamente al salario básico en abril del próximo año.

De esta forma, los trabajadores del sector percibirán durante enero, febrero y marzo de 2026 un adicional mensual simultáneo de ambas sumas, que deberá liquidarse entre los días 1 y 10 de cada mes. El acuerdo también incluye una cláusula de revisión obligatoria en marzo de 2026 para analizar la evolución de las variables económicas y eventuales ajustes en las escalas salariales.

Principales puntos

* Nueva suma fija no remunerativa por recomposición: $60.000 mensuales, a abonar en diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026.

* Se extingue mensualmente, salvo los $60.000 de marzo 2026 que se incorporan al básico en abril 2026 en su valor nominal.

* Extensión de la suma anterior: los $40.000 no remunerativos vigentes desde julio 2025 se mantienen y se pagarán hasta marzo 2026 inclusive (antes estaba previsto su pase al básico en enero).

* Los $40.000 de marzo 2026 también se incorporan al básico en abril 2026.

Cronograma de pagos

– Diciembre 2025: $60.000

– Enero, febrero y marzo 2026: $100.000 ($40.000 + $60.000), entre los días 1 y 10 de cada mes

– Abril 2026: incorporación definitiva al básico de $100.000 ($40.000 + $60.000) correspondientes a marzo

Conceptos sobre los que inciden las sumas

– Adicional por presentismo (art. 40 CCT 130/75)

– Antigüedad (art. 24 CCT 130/75)

– Sueldo Anual Complementario (aguinaldo)

– Horas extras

– Vacaciones

– Indemnizaciones por despido

Cláusulas adicionales

– Las sumas no son absorbibles ni compensables con bonos de fin de año, gratificaciones navideñas u otros conceptos.

– Cláusula de revisión obligatoria en marzo 2026.

– Vigencia: 1° diciembre 2025 al 30 abril 2026.

– Requiere homologación por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

– No vinculante para acuerdos salariales de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

Con este cierre, los empleados de comercio percibirán $100.000 mensuales adicionales no remunerativos entre enero y marzo de 2026.