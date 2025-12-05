Reapertura de los mercados de deuda: las revelaciones de Caputo tras el anuncio oficial

Luego de casi ocho años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana.

"Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA", indicó el ministro de Economía Luis Caputo.

"La consolidación de fundamentos macroeconómicos sólidos (superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero y recapitalización del BCRA) y la disipación del riesgo político permitieron una caída significativa del riesgo país".

Para Caputo, la dinámica alcanzada "brinda mayor margen al Tesoro para llevar adelante distintas estrategias financieras con el objetivo de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera y asegurar la solvencia fiscal intertemporal en un entorno de crecimiento económico, estabilidad nominal y costo financiero sostenible"

En lo que va de la actual administración, la compra de divisas del BCRA superó la registrada por cualquier otra gestión tomando igual cantidad de días hábiles. Sin embargo, ante la imposibilidad de refinanciar los vencimientos, "una parte muy significativa de dichas compras se destinó a cancelar pagos de amortizaciones e intereses de deuda pública en moneda extranjera, impidiendo al BCRA acumular una cantidad equivalente de reservas"

"La reapertura de los mercados de deuda en moneda extranjera ampliará las opciones del Tesoro en relación con los instrumentos disponibles para la gestión de la deuda con el sector privado, permitiendo que el BCRA encare un proceso de acumulación de reservas netas consistente con la recuperación de la demanda de dinero, el régimen cambiario de flotación entre bandas y la estabilidad financiera".

Sin dudas, lo anunciaro "resulta crucial para continuar mejorando la hoja de balance del BCRA, condición necesaria para seguir bajando la inflación y el riesgo país".

De esta manera, el ministro expresó que "se consolida un horizonte macroeconómico propicio para que el sector privado, con acceso a fuentes de financiamiento en los mercados local e internacional de capitales a tasas sostenibles, continúe dinamizando la inversión en la economía real, fundamental para sostener el crecimiento económico en el tiempo y la generación de empleo de calidad"