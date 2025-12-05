Después de 7 años, Argentina regresa al mercado internacional de deuda: los detalles

Luego de siete años, Argentina oficialmente regresará al mercado internacional de deuda. La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional para el próximo 10 de diciembre.

Así, la iniciativa contempla:

* Bono denominado en dolares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).

* Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.

* Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", indicó el Ministerio de Economía en su cuenta oficial de "X".

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de diciembre:



✅ Bono denominado en dolares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).

✅ Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.

✅ Moneda de suscripción y… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 5, 2025

"Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fotalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta"

El resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026.