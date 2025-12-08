Se exporta todo: cueros frescos de cerdo argentino ahora desembarcan en Filipinas

La República de Filipinas abrió su mercado a los cueros frescos de cerdo para uso industrial procedentes de la Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recibió una comunicación de la Oficina de Industria Animal (BAI, por sus siglas en inglés) de Filipinas informando la aceptación del Certificado Veterinario Internacional (CVI) con los requisitos para acompañar la exportación del mencionado producto desde nuestro país.

Se trata de la culminación de negociaciones iniciadas en septiembre pasado, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, el SENASA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación en las que hubo intercambios técnicos hasta arribar a un acuerdo en cuanto a los requisitos sanitarios del certificado que deben acompañar los envíos.

El Departamento Nacional de Cuarentena Veterinaria de Filipinas (NVQS D por sus siglas en inglés) hizo una revisión técnica del CVI y lo aprobó con lo que Argentina quedó habilitada para exportar al país del Sudeste Asiático pieles frescas de cerdo destinadas a uso industrial, lo que consolida un nuevo canal de acceso para la producción nacional en ese mercado.

La iniciativa de ampliar la oferta de productos que la Argentina exporta hacia Filipinas partió de los encuentros del sector público y privado que se realizan en el marco de la Mesa Porcina.

En lo que va de 2025, el SENASA certificó la exportación de más de 17.000 toneladas de productos de origen animal a Filipinas.