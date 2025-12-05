Escenario difícil: las empresas argentinas llegan al final del año con números rojos

La Unión Industria Argentina (UIA) presentó los resultados de la cuarta encuesta del año realizada por su Centro de Estudios (CEU); una iniciativa que busca analizar los principales indicadores industriales y las perspectivas del sector.

El reporte señala que “el Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI), que sirve como indicador adelantado de la actividad del sector, se ubicó en 43,8 puntos en octubre de 2025. En comparación con el mismo mes del año pasado, cuando la industria empezaba a mostrar señales de recuperación, la situación empeoró con una caída de 5,2 p.p. Frente al relevamiento anterior, el indicador también cayó, pero en menor medida (-1,3 p.p).

Al analizar las principales variables, predominaron los resultados negativos. El 40,3% de las empresas redujo su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre del año, mientras que un 21,3% lo incrementó. En las ventas internas, el 47,4% reportó bajas (tercer porcentaje máximo de la serie) y sólo el 21,0% subas.

En exportaciones, las caídas alcanzaron al 25,1% de las empresas y las alzas al 18,2%, reduciéndose significativamente la brecha respecto del relevamiento previo. En empleo, el 21,0% de las firmas redujo su dotación de personal y el 23,5% afirmó haber ajustado turnos laborales, cifra que creció durante los últimos cinco relevamientos. Además, el 7,7% indicó haber implementado suspensiones ante la baja de producción.

Por otro lado, cada vez son menores los tiempos de entrega de los proveedores (sólo el 8,8% respondió que estos aumentaron) y el 14,7% de las empresas afirmó que su stock de materias primas se incrementó.

Una de cada dos empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. Las mayores dificultades se registraron en el pago de impuestos. El 8,2% presentó atrasos en todos los pagos mencionados, el máximo nivel de la serie.

La caída de la demanda interna se ubicó como la principal preocupación para el 41% de las empresas. En segundo lugar, apareció el aumento de costos (19,3%), con el costo laboral e insumos nacionales como principales factores (45,4% y 20,0%, respectivamente).

Finalmente, las expectativas positivas mejoraron: una mayor proporción de empresas prevé mejoras en su situación económica empresarial (60,4% vs 48,6% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (57,0% vs 46,4%) y a nivel país (68,6% vs 53,1%). Esto estuvo asociado, en parte, a un escenario financiero más calmo tras las elecciones y a la baja de tasas, lo que contribuyó a revertir la tendencia negativa previa”.