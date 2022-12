¿Por qué octubre fue el mes del año con mayor cantidad de escrituras?

Antes del comienzo del mundial la cantidad de ventas de inmuebles tuvieron su pico. La cercanía con el fin de año aceleró la toma de decisiones al momento de comprar una vivienda. El mercado inmobiliario sigue reflejando síntomas de mejora que si bien no alcanza a igualar el máximo registrado cuando se implementaron los créditos uva, ya muestra un nivel de actividad superior al 2019 (año pre pandemia).

Según las estadísticas que arroja el Colegio de Escribanos de la Segunda Circunscripción de la provincia de Santa Fe, los datos registrados empiezan a mostrar indicios de una mejora en el nivel de actividad de compra y venta de inmuebles. Las escrituras realizadas durante todo el año hasta octubre de 2022 fueron 11.673 y ya superaron en cantidades a las realizadas al mismo periodo octubre 2021(10.089). Esto implica un aumento de un 7% más interanual comparando ambos periodos.

De mantenerse la tendencia se podría proyectar una mejora del 2022 terminando de esta manera un mejor año que el 2021. Si analizamos los semestres, durante el primer semestre del 2022 se realizaron 6.605 escrituras traslativas de dominio contra las 6.190 del primer semestre de 2021, siendo un 6,7% superior el primer periodo analizado del 2022 frente el mismo lapso de tiempo del 2021.

Para analizar como caso testigo el mes de octubre del 2022 se realizaron 1450 escrituras siendo no solo el mayor registro relevado durante todo el año sino que además es el mejor octubre con mayor cantidad de escrituras traslativas de dominio realizadas en los últimos 6 años. Si basamos la serie desde el mes testigo de octubre 2017 nos encontramos con el reflejo en el nivel de actividad con sus variaciones donde ese año se realizaron 1390, mientras que el mismo mes pero de 2018 la cifra fue de 1011 escrituras traslativas de dominio siendo en 2019 923 las realizadas ese mes. El valor más bajó se registró en octubre del 2020 donde apenas se realizaron 682 escrituras superadas por octubre de 2021 en 1189 contra las 1450 registradas en Octubre de 2022.

Si tomamos el año 2019 como referencia del año pre pandemia, ya fue superado por el segundo semestre de 2021 (7016) vs las (6159) que se realizaron en el segundo semestre de 2019. Esto significa que ya se recuperó el nivel de actividad pre pandemia pero aún no se logró igualar al 2018, último año de los créditos uva cuando se realizaron 7808 en el mismo periodo analizado sobre el final de la adjudicación de créditos hipotecarios. El pico máximo de escrituras realizadas bajo esta modalidad hipotecarios UVA en Rosario se dio durante el primer semestre de 2018 cuando se realizaron 9.168 escrituras. Para poder medirlo en términos comparables durante el primer semestre de 2022 se llevaron a cabo 6.605. Es decir un 38.8% de diferencia.

Si bien aún resta conocer las estadísticas de Noviembre y Diciembre (que aún no culminó) la perspectiva es de franca recuperación.

El corredor inmobiliario Andrés Gariboldi es el presidente de COCIR, al momento de analizar estos datos considera que “las cifras vienen paulatinamente aumentando, mientras que si contemplamos la coyuntura no deja de ser un dato alentador. En la actualidad, si bien no hay crédito hipotecario tenemos una herramienta a nuestro alcance como el blanqueo para la compra de inmuebles usadas, para ello es necesario tener argumentos valederos ante nuestros clientes que demuestran por qué este es un buen momento para comprar un inmueble.”

En relación a las perspectivas para el año próximo y el comportamiento en el valor de los inmuebles, Gariboldi considera que “el 2023 será un año electoral, las posibilidades de cambio de gobierno son elevadas, aunque si esto sucediera y se achicara la brecha entre blue y oficial quedaría expuesto que actualmente tenemos un “veranito diferencial” para aprovechar el costo de oportunidad de entrar hoy al mercado inmobiliario pero que esto tiene fecha de vencimiento. Considero que este repunte en lo que va del año 2022 en cantidades de escrituras está evidenciando que los precios no van a seguir bajando, ya se han perforado en dólares en orden de un 30 a 35% y realmente están a valores muy tentativos."

Además, el representante agrega que "la República Argentina en dólares se encuentra “barata” medida en moneda extranjera y me parece que hoy hay muy pocas alternativas para poder colocar hoy dólares o pesos en un mercado como el nuestro que no se haya actualizado. Lo único que podemos llegar a encontrar sin actualización por inflación en dólares son los inmuebles. Creo que el factor del blanqueo tanto en la construcción como ahora a partir del presupuesto 2023 que incluye inmuebles usados seguramente será una nueva alternativa y una mejora para el año 2023.”

Por otra parte, el presidente de COCIR reconoce que “la gente empezó a notar un convencimiento en ver que los títulos públicos no han funcionado, los plazos fijos tanto en UVA como el tradicional no terminan siendo una alternativa de refugio de valor y la verdad aparecen los inmuebles como una alternativa real y tangible de ingreso a un mercado teniendo en cuenta que ingresando ahora, se hace a valores reprimidos, bajos cuando lo comparamos no solo con años anteriores sino también con lo que sucede en el resto de latinoamérica. Solo viendo los valores de Paraguay, Uruguay, Peru Bolivia o Chile son muchos más significativos que en nuestro país. Creo que el inmueble en nuestro país de cara a 2024 y 2025 podría producirse un posible rebote al alza, sólo si llegamos a tener una estabilidad económica, lo mismo sucederá si se logra establecer alguna línea de créditos hipotecarios de largo plazo”