Micropack: renovación en Avellaneda y Arijón con nuevos administradores

En el dinámico escenario del retail nacional y local, se anunció oficialmente que las sucursales de Micropack de Avellaneda 441 y Arijón 565 inician un proceso de renovación bajo una nueva administración que alquilará las propiedades y desarrollará una nueva propuesta comercial.

Esta transición marca el comienzo de una etapa que integrará una propuesta de supermercado renovada. El cambio implica una actualización estética con cambio de bandera, y una fuerte apuesta por la diversificación de rubros, sumando a la propuesta del supermercado tradicional también un importante sector de bazar y nuevas categorías de productos como librería, juguetería, regaleria, deco, organización, y una propuesta gastronómica.

Desde la dirección saliente, expresaron un profundo agradecimiento a los vecinos: "Queremos agradecer la compañía de tantos años en estas sucursales; cada visita de los vecinos forma parte de nuestra identidad". }

Asimismo, dieron la bienvenida oficial a @todochenok, quienes asumirán la conducción de estos puntos de venta. Existe una gran expectativa de que su llegada potencie la oferta comercial y aporte un valor renovado a la zona sur y oeste de la ciudad.

En tanto la sucursal Avellaneda sigue operando y va a tener una continuidad mientras se transforma en Todo Chen y la sucursal Arijón abrirá en las próximas semanas totalmente renovada.

El camino hacia adelante

Para los clientes habituales, la cercanía continúa. La atención seguirá a través de las sucursales MicroGo y su plataforma de e-commerce www.microgo.com.ar, además del servicio de distribución de Micropack Mayorista.