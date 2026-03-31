Banco Nación lanza un plan de hasta 20 cuotas sin interés: ¿qué se puede comprar?

El Banco de la Nación Argentina presentó una nueva propuesta de financiamiento destinada a estimular el consumo y facilitar el acceso a bienes para el hogar mediante compras en cuotas sin interés. La iniciativa permitirá pagar productos seleccionados en 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado oficial difundido el 30 de marzo, la promoción estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá utilizarse tanto en comercios físicos como en operaciones de comercio electrónico y a través de la billetera digital BNA+.

Alcance del programa

El plan abarca distintos rubros vinculados principalmente al equipamiento del hogar y la movilidad personal. Entre los segmentos incluidos se destacan:

* Tecnología y artículos para el hogar

* Decoración

* Materiales para la construcción

* Colchonerías

* Movilidad, incluyendo bicicletas y motos

La propuesta forma parte de una estrategia del banco público orientada a sostener el acceso al consumo en un contexto económico desafiante, ofreciendo alternativas de financiamiento sin costo financiero para los usuarios.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es “acompañar a las familias argentinas” mediante beneficios concretos que faciliten la compra de productos esenciales y mejoren las opciones de financiación disponibles.

Más de 6.000 comercios adheridos

El programa cuenta con una amplia red comercial, con más de 6.000 comercios adheridos en todo el país. Los usuarios pueden consultar el listado actualizado y las nuevas incorporaciones a través del sitio oficial de promociones del banco.

La iniciativa se suma a otras acciones recientes del Banco Nación orientadas a dinamizar el mercado interno mediante promociones con tarjetas y beneficios digitales, consolidando el rol del banco público como actor clave en políticas de incentivo al consumo.

Impacto esperado

Este tipo de programas suele generar efectos inmediatos en sectores vinculados al consumo durable —como electrodomésticos y construcción— al permitir compras de mayor valor distribuidas en plazos extensos sin recargo financiero.

En particular, el financiamiento en hasta 20 cuotas representa uno de los plazos más largos disponibles actualmente en promociones bancarias masivas, lo que amplía la capacidad de acceso para los consumidores.