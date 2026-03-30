Por el BONAR 2027 y 2028, el Gobierno adjudicó u$s 131 millones: ¿qué significa?

El Ministerio de Economía informó los resultados de la segunda vuelta de la licitación de los Bonos del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses BONAR 2027 (AO27) y BONAR 2028 (AO28), una operación orientada a captar divisas dentro del mercado financiero local y extender el perfil de vencimientos de deuda.

Según comunicó la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas por un valor efectivo total de USD 130,90 millones, monto que fue adjudicado en su totalidad, reflejando interés sostenido por instrumentos en moneda dura bajo legislación local.

La licitación correspondió a la segunda vuelta —modalidad habitual posterior a la subasta principal— donde los inversores pueden adherir al precio de corte previamente definido.

Cómo se distribuyó la colocación

Del total adjudicado:

* El BONAR 2027 (AO27) concentró la mayor demanda, con USD 95 millones adjudicados.

* El nuevo BONAR 2028 (AO28) captó USD 36 millones adicionales.

El AO27, que vence el 29 de octubre de 2027, se colocó con:

* Tasa Nominal Anual (TNA): 5,00%

* Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA): 5,12%

* Precio de corte: USD 1.015,33 por cada valor nominal de USD 1.000.

En tanto, el AO28 —nuevo instrumento con vencimiento en octubre de 2028— presentó rendimientos más elevados:

* TNA: 8,52%

* TIREA: 8,86%

* Precio de corte: USD 942 por cada valor nominal de USD 1.000.

La diferencia de tasas refleja el mayor plazo del título y la necesidad de ofrecer rendimientos superiores para atraer demanda.

Estrategia financiera del Tesoro

La colocación se enmarca en la estrategia oficial de financiamiento que busca:

1) Obtener dólares sin recurrir al mercado internacional.

2) Diversificar instrumentos de deuda.

3) Extender vencimientos más allá de 2027.

En licitaciones recientes, el Gobierno ya había testado el apetito del mercado por deuda en dólares, validando tasas cercanas al 5% para el AO27 y superiores al 8% para el AO28, niveles alineados con las condiciones financieras actuales del país.

El resultado también funciona como señal para el mercado respecto del acceso del Tesoro a financiamiento voluntario en moneda dura, un aspecto clave para administrar vencimientos futuros sin presionar la emisión monetaria.

Impacto en el mercado y la deuda pública

Con esta operación, el volumen total en circulación alcanzó:

* USD 745 millones para el BONAR 2027.

* USD 186 millones para el BONAR 2028.

Analistas financieros señalan que el interés por títulos en dólares locales responde a la búsqueda de cobertura cambiaria por parte de inversores institucionales, en un contexto donde el Gobierno intenta consolidar su esquema de financiamiento interno.

La segunda vuelta confirma así una demanda sostenida por activos soberanos en dólares, aunque con diferencias claras de rendimiento según el plazo del instrumento.