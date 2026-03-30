Trump habló y el petróleo se disparó: los efectos negativos que vaticinan los que saben

Los mercados internacionales iniciaron la semana bajo fuerte tensión luego de que el precio del petróleo superara los u$s115 por barril, impulsado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente. La suba del crudo generó un inmediato impacto negativo en las bolsas asiáticas, que registraron pérdidas de hasta 5% ante el aumento de la incertidumbre global.

La escalada bélica elevó los temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético mundial, especialmente por los riesgos en rutas estratégicas para el transporte de petróleo. Este escenario llevó a los inversores a desprenderse de activos de riesgo y refugiarse en posiciones más defensivas.

El Brent, referencia internacional del crudo, avanzó por encima de los u$s115 tras nuevos episodios militares y amenazas de ampliación del conflicto, lo que reavivó el temor a restricciones en la oferta global. Analistas del mercado advierten que el conflicto ya comenzó a reflejarse en los precios energéticos y podría trasladarse a inflación y costos productivos a nivel mundial.

El impacto fue inmediato en Asia. El índice japonés Nikkei llegó a desplomarse cerca de 5%, mientras que el Kospi surcoreano cayó más de 4%, en un contexto de ventas generalizadas motivadas por el encarecimiento de la energía y la expectativa de menor crecimiento económico.

El alza del petróleo se vincula directamente con el agravamiento del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, junto con ataques y amenazas sobre zonas clave del comercio energético internacional. El mercado teme particularmente interrupciones en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Especialistas señalan que un petróleo sostenido por encima de los u$s100 podría retrasar recortes de tasas de interés globales y presionar aún más la inflación, generando volatilidad financiera prolongada. En paralelo, el aumento del costo energético impacta especialmente en economías asiáticas importadoras de crudo, lo que explica la magnitud de las caídas bursátiles.

El escenario sigue siendo altamente dependiente de la evolución geopolítica. Mientras no haya señales claras de desescalada, los mercados anticipan semanas de elevada volatilidad tanto en commodities como en acciones.