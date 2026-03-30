Río Tinto acelera en Argentina: u$s 530 millones para potenciar el litio bajo el RIGI

Resumen Ejecutivo La firma angloaustraliana Río Tinto confirmó una inversión de u$s 530 millones para expandir la capacidad del proyecto Fénix en Catamarca.

confirmó una inversión de para expandir la capacidad del en Catamarca. El desembolso se canaliza a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , validando la efectividad de la herramienta para destrabar flujo de capitales externos.

, validando la efectividad de la herramienta para destrabar flujo de capitales externos. La ampliación sumará 9.500 toneladas anuales de carbonato de litio a la producción, proyectando generar u$s 160 millones adicionales en exportaciones.

a la producción, proyectando generar en exportaciones. Este volumen operativo exige la creación de más de 1.100 empleos en su fase inicial y dinamiza fuertemente a las empresas proveedoras de servicios industriales y metalmecánica.

El escenario macroeconómico argentino a menudo se asemeja a un rompecabezas de alta complejidad, donde la llegada de capitales extranjeros robustos funciona como esa pieza central capaz de estabilizar el cuadro completo. En las últimas horas, el ecosistema productivo nacional recibió una señal contundente con el anuncio de una inversión minera de gran envergadura. Este movimiento corporativo no solo destraba perspectivas para la economía de la región del noroeste, sino que oxigena indirectamente a toda la cadena de valor industrial del país, una red de proveedores y pymes ávida de nuevas escalas de demanda comercial.

El gigante minero Río Tinto comunicó de manera oficial una inyección de u$s 530 millones destinada a ampliar la capacidad instalada en el proyecto Fénix. Ubicado en el inhóspito pero geológicamente privilegiado Salar del Hombre Muerto, dentro de la provincia de Catamarca, este desarrollo marca un hito en la agenda de los negocios locales. La maniobra se enmarca bajo el paraguas del reciente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), demostrando en la práctica la capacidad de tracción de este nuevo marco normativo diseñado para atraer desembolsos que, de otro modo, migrarían hacia jurisdicciones con menor riesgo percibido.

Para dimensionar el impacto real de esta expansión, resulta indispensable observar los volúmenes proyectados en la hoja de ruta. El nuevo flujo de capital permitirá agregar aproximadamente 9.500 toneladas anuales de carbonato de litio a la cuota de extracción actualmente vigente. Este salto, tanto cualitativo como cuantitativo, transforma una operación que ya ostentaba un rol protagónico en un verdadero peso pesado a escala global. Además, esta aceleración productiva tiene una traducción inmediata en el tenso mercado de divisas local: la economía nacional percibirá exportaciones adicionales que rondarán los u$s 160 millones al año una vez que la planta ampliada alcance su velocidad de crucero.

Una operación megaminera de semejante magnitud jamás funciona en el vacío. Se comporta, en muchos sentidos corporativos, como la turbina central de una represa hidroeléctrica. Mientras el recurso principal pasa por el eje central, la enorme fuerza generada obliga a moverse a toda una periferia de engranajes secundarios. Esos engranajes vitales son los talleres metalmecánicos de alta precisión, los proveedores de ingeniería industrial, los operadores logísticos de carga pesada y los desarrolladores de tecnología de gestión. La demanda de insumos altamente especializados genera un efecto multiplicador silencioso que trasciende ampliamente las fronteras catamarqueñas para golpear las puertas de los principales polos industriales.

La historia reciente del proyecto Fénix ilustra a la perfección el dinamismo del tablero empresarial moderno y las fusiones a gran escala. Históricamente bajo el control de la firma estadounidense Livent, el activo pasó a formar parte del portafolio de Río Tinto tras una agresiva adquisición global concretada en el año 2024. Esta jugada estratégica responde a un imperativo ineludible: ganar terreno rápido en la carrera mundial por los minerales críticos necesarios para la transición hacia la electromovilidad. Hoy, con sus operaciones consolidándose fuertemente en suelo argentino, la multinacional proyecta inversiones totales en el país que superan holgadamente la barrera de los u$s 2.500 millones.

La decisión de acelerar los desembolsos de capital en este momento particular de la Argentina encuentra su justificación empírica en las garantías del nuevo entramado legal. El RIGI opera como un amortiguador institucional frente a la histórica volatilidad cambiaria y tributaria. Al ofrecer estabilidad fiscal y certidumbre en el acceso al mercado de cambios para proyectos que superen el piso de los u$s 200 millones, el Estado logra reducir drásticamente el costo de capital. Como sintetizó magistralmente el histórico líder financiero estadounidense Walter Wriston: "El capital siempre fluye hacia donde es bienvenido y se queda donde es bien tratado". El régimen busca, precisamente, institucionalizar ese buen trato para hundir fondos de maduración muy lenta.

Más allá del necesario alivio macroeconómico que supone la futura liquidación de dólares frescos, el termómetro más sensible y palpable de la economía real es la generación de fuentes de trabajo. El estricto cronograma de obras contempla la apertura de más de 1.100 puestos de trabajo directos durante la fase crítica de construcción estructural. Posteriormente, para sostener la etapa operativa y de mantenimiento continuo, se requerirá un plantel estable de 500 empleos, abarcando posiciones de alta calificación técnica. Este volumen de contratación ejerce una sana presión sobre el mercado laboral, exigiendo curvas de capacitación aceleradas para perfiles operativos.

El verdadero desafío estratégico para el tejido empresarial privado de todo el país es lograr un acople comercial eficiente con estas compañías ancla. Aquellos polos productivos fuertemente tecnificados, que históricamente han prestado servicios de excelencia y maquinaria al sector agroindustrial o a los hidrocarburos como el de nuestra provincia, tienen hoy la oportunidad dorada de pivotar y certificar sus procesos bajo los exigentes estándares internacionales de la minería moderna. Una pyme de servicios industriales puede capturar una porción significativa de estos enormes presupuestos si adapta rápidamente su inteligencia de negocios. Los fondos ya están comprometidos sobre el tablero; la agilidad del sector privado nacional para integrarse como eslabón de esta cadena definirá si presenciamos un mero ciclo extractivo o la consolidación de una plataforma sólida de desarrollo industrial transversal.