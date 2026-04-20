Ajustan el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias para personas: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes cambios en el régimen de determinación y presentación del impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, con especial foco en la modalidad simplificada, según la Resolución General 5836/2026 publicada en el Boletín Oficial.ambito.com

En qué consiste la modificación

ARCA establece que la presentación de la declaración jurada deberá realizarse exclusivamente a través del servicio web “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado”. ambito.com

Los contribuyentes bajo el régimen general seguirán utilizando el formulario F.711; quienes adhieran al régimen simplificado emplearán el nuevo formulario F.2711, que contará con información precargada por el organismo. Antes de confirmar la presentación, el contribuyente podrá revisar, modificar o completar esos datos. ambito.com

A quiénes alcanza y requisitos

La resolución está dirigida a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan las condiciones previstas por la Ley 27.799 y su reglamentación. ambito.com

Para acceder al régimen simplificado será necesario haber realizado la adhesión o la ratificación anual dentro de los plazos previstos y contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. En caso de exclusión o desistimiento, el contribuyente volverá automáticamente al régimen general. ambito.com

Vigencia y contexto

La medida rige desde su publicación en el Boletín Oficial —el 20 de abril de 2026— y, según la resolución, será aplicable también para quienes validen su adhesión correspondiente al período fiscal 2025. Los cambios se enmarcan en la implementación del sistema opcional previsto por la Ley 27.799 y reglamentado por el Decreto 93/2026, con el objetivo declarado de simplificar la carga administrativa y facilitar la presentación del tributo.ambito.com

Impacto práctico

Según ARCA, el nuevo esquema pretende unificar la presentación por portal digital, reducir la carga administrativa mediante la precarga de datos y ofrecer una validación más sencilla por parte del contribuyente, sin eliminar la posibilidad de ajustes manuales antes del envío. Para quienes no adhieran o queden excluidos, se mantiene el régimen tradicional.ambito.com

Por último, la resolución incorpora procedimientos, formas, plazos y condiciones homogéneas para la determinación anual e ingreso del impuesto a las ganancias tanto para responsables del régimen general como para adheridos al régimen simplificado.ambito.com