Caen los ADR´s y pega un salto el riesgo país: ¿qué están viendo los inversores?

Los bonos en dólares operaron este viernes con mayoría de bajas en Argentina dentro de la plaza de Wall Street, mientras el riesgo país se mantuvo por encima de los 520 puntos básicos, un nivel que continúa reflejando la cautela de los inversores frente al escenario financiero local.

Los títulos soberanos nominados en moneda extranjera mostraron retrocesos en las primeras operaciones de la jornada, en línea con una mayor prudencia del mercado ante la evolución económica y política del país.

Entre los bonos más negociados se observaron caídas moderadas en los Globales y Bonares, instrumentos que vienen siendo monitoreados de cerca por fondos internacionales y operadores locales. En paralelo, el índice de riesgo país elaborado por J.P. Morgan permaneció por encima de las 520 unidades, una barrera psicológica que el mercado aún no logra perforar de manera sostenida.

Analistas financieros sostienen que, pese a cierta mejora macroeconómica y señales de estabilización fiscal, los inversores continúan demandando mayor claridad sobre la acumulación de reservas, el esquema cambiario y la capacidad del Gobierno para sostener el programa económico en el mediano plazo.

El comportamiento de los bonos también se da en un contexto internacional marcado por tasas elevadas en Estados Unidos y una menor predisposición global hacia activos emergentes, factores que impactan directamente sobre la deuda argentina.

En el mercado consideran que una baja consistente del riesgo país por debajo de los 500 puntos sería una señal clave para mejorar las condiciones de financiamiento y recuperar el acceso al crédito internacional.

S&P Merval y ADRs

En ese marco, el S&P Merval cae 1,5% a 2.705.996,42 puntos, mientras que su contraparte en dólares baja 2,2% a 1.814,18 unidades. Dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Banco BBVA (-4,1%), Grupo Supervielle (-3,4%), Grupo Financiero Galicia (-2,3%) y Metrogas (-2,3%).

En Nueva York, los papeles locales recortan hasta 5,6% de la mano de Grupo Supervielle, escolatado por Edenor (-5,3%), BBVA (-4,7%) y Telecom (-4,6%).

Los principales índices de Wall Street caen hasta 1,4%, lastrados por el descenso de las acciones tecnológicas y el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos. En ese contexto, el Dow Jones cae un 1,1%, el Nasdaq, un 1,4%, y el índice ampliado S&P 500 un 1,1%.