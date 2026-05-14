Avanza la reforma societaria para agilizar asambleas virtuales y reducir certificaciones notariales en empresas

Resumen Ejecutivo Desregulación corporativa inmediata: La nueva normativa elimina la exigencia de certificación notarial para la aceptación de cargos societarios, recortando costos de estructura.

La nueva normativa elimina la exigencia de certificación notarial para la aceptación de cargos societarios, recortando costos de estructura. Agilidad en la toma de decisiones: Se habilitan por defecto las asambleas y reuniones de directorio virtuales, acelerando la aprobación de balances y el acceso al crédito.

Se habilitan por defecto las asambleas y reuniones de directorio virtuales, acelerando la aprobación de balances y el acceso al crédito. Mitigación de riesgo patrimonial: Se crea un mecanismo exprés (5 días hábiles) para destrabar renuncias de directores, blindando el patrimonio personal ante contingencias legales o fiscales.

Se crea un mecanismo exprés (5 días hábiles) para destrabar renuncias de directores, blindando el patrimonio personal ante contingencias legales o fiscales. Liquidez ampliada: La flexibilización en las garantías de los administradores permite sustituir depósitos inmovilizados por seguros de caución, liberando capital de trabajo.

La eficiencia operativa de una compañía no solo se mide en el margen bruto de sus productos, sino en el costo oculto de su mantenimiento administrativo. En un entorno de negocios donde la velocidad de reacción define la supervivencia, la burocracia actúa como un impuesto silencioso que erosiona la caja y retrasa decisiones críticas. La reciente reforma normativa en materia societaria altera radicalmente este esquema, trasladando el foco desde el cumplimiento formal hacia la agilidad transaccional.

Qué pasó

El entramado regulatorio corporativo experimentó una simplificación drástica mediante una nueva disposición general que desmantela requisitos administrativos históricos. En primer lugar, se establece la validez por defecto de las reuniones societarias remotas. Salvo prohibición expresa en el estatuto, los directorios y asambleas pueden sesionar virtualmente, requiriendo únicamente la grabación del encuentro o la firma de todos los asistentes en el acta para su validez legal.

En segundo término, se elimina la obligatoriedad de la certificación notarial para la aceptación de cargos en los órganos de administración. La validación ahora puede ejecutarse mediante firma digital o a través de la constatación del profesional que dictamina el trámite. Adicionalmente, se habilita la constitución de domicilios electrónicos vinculantes para los administradores, digitalizando por completo el flujo de notificaciones oficiales.

Finalmente, se introduce una vía de escape para los conflictos de gobierno corporativo: el desbloqueo de renuncias. Los directores que no logren el tratamiento de su dimisión pueden intimar a la sociedad por un plazo de cinco días. Ante el silencio, la autoridad de control interviene y, en diez días, inscribe la renuncia de forma tácita, desvinculando formalmente al ejecutivo. A esto se suma la flexibilización de las garantías exigidas a los directores, permitiendo múltiples instrumentos financieros sin verificación externa si existe sindicatura.

Por qué importa

Esta reestructuración normativa tiene un impacto directo y cuantificable en los estados contables. La eliminación de pasos notariales representa un ahorro inmediato en la línea de gastos generales. Para las estructuras con alta rotación de directivos o múltiples unidades de negocio, el costo acumulado de escribanías y certificaciones dejaba de ser marginal para convertirse en un drenaje de liquidez recurrente.

Desde la perspectiva del riesgo, la posibilidad de forzar la inscripción de una renuncia bloqueada es vital. Un director atrapado en una sociedad paralizada mantiene exposición penal, fiscal y laboral. Proteger los activos personales de los ejecutivos es fundamental; el nuevo esquema corta de raíz la responsabilidad solidaria por actos posteriores a la dimisión. Como afirmaba Peter Drucker sobre la eficiencia corporativa: "No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto". Esta reforma elimina precisamente esos procesos inútiles.

A nivel de financiamiento, la habilitación de asambleas virtuales por defecto acelera la aprobación de estados contables. Un balance aprobado a tiempo es la llave para no interrumpir líneas de crédito bancario o negociar mejores tasas para el descuento de cheques. Cada día de demora en reunir físicamente a un directorio disperso se traduce en un costo de oportunidad altísimo, especialmente cuando se compara el costo de financiarse con capital propio frente al apalancamiento externo en un contexto de tasas dinámicas. Asimismo, la posibilidad de utilizar seguros de caución en lugar de inmovilizar fondos como garantía de los administradores libera capital que puede aplicarse inmediatamente a la reposición de inventario, generando rentabilidad real.

Qué hacer hoy

El nuevo escenario exige una respuesta corporativa inmediata para capitalizar las eficiencias. Los especialistas en estructuración de negocios sugieren a las empresas realizar una auditoría exprés de sus estatutos vigentes. Resulta estratégico identificar si existe alguna cláusula antigua que prohíba expresamente las reuniones a distancia para proceder a su remoción, garantizando así la máxima agilidad operativa.

En el plano financiero, los analistas recomiendian a los CFOs y gerentes de administración revisar los instrumentos de garantía de todos los directores activos. La sugerencia es migrar inmediatamente cualquier depósito en efectivo o instrumento inmovilizado hacia pólizas de caución, reinyectando ese capital en el flujo de operaciones diarias para aprovechar el rendimiento transaccional. El costo de la póliza es ínfimo en comparación con el costo de oportunidad del capital estancado.

Por último, los asesores legales corporativos indican que es el momento óptimo para sanear los órganos de dirección. Se aconseja a aquellos profesionales o socios que figuran en directorios inactivos, o de los cuales ya se han desvinculado materialmente, activar el nuevo mecanismo de intimación de cinco días. Limpiar el historial registral es una medida de higiene patrimonial indispensable para evitar bloqueos crediticios o contingencias fiscales a título personal en el futuro.