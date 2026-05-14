Guiño del FMI: la próxima semana se vienen u$s 1.000 millones para Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaría en los próximos días un nuevo desembolso de alrededor de US$1.000 millones para la Argentina, en el marco del programa de Facilidades Extendidas vigente con el organismo.

La transferencia estaría vinculada al cumplimiento de metas comprometidas por el Gobierno nacional dentro del acuerdo firmado con el FMI, orientado a fortalecer las reservas del Banco Central y sostener el programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.

Según trascendió, el directorio del organismo internacional trataría la revisión técnica del programa durante la próxima semana. De concretarse la aprobación, el país accedería a nuevos fondos que se sumarían a los desembolsos ya realizados desde la reformulación del acuerdo.

“El plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes. El impulso reformista ha ganado fuerza recientemente. Argentina fue recientemente mejorada por una agencia de crédito. Eso ha apoyado la reducción adicional de los spreads que paga Argentina”, dijo Julie Kozak, vocera del organismo.

El Gobierno considera clave este respaldo financiero para consolidar la desaceleración inflacionaria, reforzar la estabilidad cambiaria y mejorar la posición de reservas internacionales en un contexto de fuerte ajuste fiscal y restricciones externas.

En los últimos meses, el FMI destacó avances en materia fiscal y monetaria, aunque también remarcó la necesidad de sostener las reformas estructurales y continuar acumulando reservas. El programa actual contempla revisiones periódicas y desembolsos sujetos al cumplimiento de objetivos económicos.

La expectativa oficial es que la llegada de nuevos fondos contribuya a fortalecer la confianza de los mercados y facilite una gradual normalización financiera durante el segundo semestre del año.