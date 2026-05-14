¿Una soga para los tambos?: el Gobierno tomó una decisión pensando en la carne

El Gobierno nacional anunció una ampliación de la línea de financiamiento “Valor Producto” destinada a productores tamberos, en una iniciativa articulada junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La medida busca mejorar el acceso al crédito para el sector lechero mediante herramientas adaptadas a la dinámica productiva de los tambos.

La línea permite a los productores acceder a financiamiento cuyo esquema de devolución está atado al valor de productos lácteos, una modalidad diseñada para reducir el impacto de la volatilidad económica y acompañar el flujo de ingresos del sector.

Según informó el Gobierno, el programa amplía el monto total disponible y busca facilitar inversiones vinculadas a capital de trabajo, incorporación de tecnología, mejoras en infraestructura y modernización de los sistemas productivos.

"El monto máximo es de hasta $800 millones por productor y se otorga en UVA con una tasa fija del 8% anual y plazo de hasta 3 años. Para acceder, las empresas deben ser MiPyME dedicadas a la producción de leche bovina y contar con actividad comprobable de al menos dos años".

Los créditos financian la alimentación y compra de insumos para animales de la cadena destinados a la comercialización de carne, como los terneros machos que no integran el circuito lechero o las hembras que no son seleccionadas para reposición. Esta herramienta optimiza los recursos de los productores y fomenta el desarrollo de sistemas de producción mixtos o de ciclo completo (integración actividad tambera-ganadera).

Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que el objetivo es fortalecer la competitividad de la cadena láctea y generar herramientas financieras más previsibles para los productores, especialmente en un contexto de elevados costos operativos y necesidad de inversión tecnológica.

El esquema de “Valor Producto” se basa en créditos expresados en litros de leche, permitiendo que las cuotas evolucionen de acuerdo con el valor del producto y no únicamente por variables financieras tradicionales. De esta manera, el productor puede planificar mejor su estructura de pagos y reducir riesgos asociados a la inflación o fluctuaciones de tasas.

La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia oficial orientada a impulsar la producción agroindustrial y mejorar las condiciones de financiamiento para economías regionales y sectores estratégicos del agro argentino.

En los últimos años, el sector tambero enfrentó fuertes desafíos vinculados al aumento de costos, variaciones climáticas y necesidad de inversiones en eficiencia productiva. En ese escenario, las líneas de crédito específicas se transformaron en una herramienta clave para sostener la actividad y mejorar la productividad.