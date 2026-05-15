Claves del día: Casino Puerto Santa Fe entra en apuestas online deportivas y guerra de precios en autos

La economía argentina tuvo este jueves una bocanada de alivio estadístico: la inflación de abril marcó 2,6%, cortando una racha de diez meses consecutivos de aceleración. El dato fue celebrado por el Gobierno porque consolida la expectativa de un IPC anual en torno al 30%, aunque todavía lejos de cualquier estándar de estabilidad.

Sin embargo, debajo del festejo aparecen señales de desgaste. Mientras alimentos y bebidas mostraron una suba menor por la caída del poder adquisitivo, el transporte sigue presionando fuerte y amenaza con volver a recalentar el índice en los próximos meses, justo cuando ya están previstos nuevos aumentos tarifarios.

El mercado reaccionó con relativa calma: dólar oficial apenas arriba, financieros en baja y un Banco Central que volvió a comprar divisas, aunque otra vez perdió reservas. El problema sigue siendo el mismo: la confianza. Los argentinos compraron en abril US$ 1.500 millones para ahorro, el nivel más alto desde las elecciones legislativas, en un contexto donde las tasas de plazo fijo ya quedaron muy por debajo de la inflación.

Caputo consigue dólares, pero el mercado mira 2027 con desconfianza

Luis Caputo logró captar otros US$ 197 millones mediante la colocación de Bonares cortos, buscando garantizar los pagos de deuda previstos para julio. El movimiento permitió sostener cierta tranquilidad financiera y mantener el riesgo país relativamente estable.

Pero los inversores empiezan a mirar más allá de 2026. Incluso bancos internacionales como Citibank ya advierten sobre un riesgo político creciente de cara a 2027. En otras palabras: el mercado empieza a preguntarse qué pasa después de Milei.

Mientras tanto, el FMI confirmó que desembolsará los US$ 1.000 millones demorados el próximo miércoles, un alivio indispensable para un Banco Central que sigue perdiendo reservas pese a las compras diarias de dólares.

Wall Street celebra el “empate mundial” entre Trump y Xi

En paralelo, el mundo financiero siguió minuto a minuto la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing. Aunque el encuentro tuvo tono diplomático y cuidadosamente guionado, los analistas coinciden en algo mucho más profundo: Estados Unidos ya no domina solo el tablero global.

China mostró poder, pidió respaldo sobre Taiwán y dejó una frase demoledora: “Cuando China y EE.UU. cooperan, ambos se benefician; cuando pelean, ambos sufren”.

Trump respondió con cordialidad extrema y hasta invitó formalmente a Xi a la Casa Blanca. Pero detrás de las sonrisas quedó flotando una sensación inquietante para Occidente: el liderazgo global ya se comparte.

Wall Street festejó. Las bolsas norteamericanas tocaron nuevos máximos, las criptomonedas volaron y el dólar global se fortaleció. En cambio, los commodities agrícolas sufrieron fuertes caídas, especialmente soja y maíz, impactando también sobre Rosario y la región agroexportadora.

Albanesi renegocia deuda y busca evitar otra crisis empresarial

En el plano corporativo, el Grupo Albanesi avanza en una compleja reestructuración de deuda financiera para aliviar vencimientos y ordenar su perfil de pagos. La compañía energética intenta ganar oxígeno en un contexto donde el crédito sigue caro y el acceso al financiamiento externo continúa limitado. La firma ya trabaja con acreedores para redefinir compromisos y sostener operaciones.

Santa Fe endurece condiciones para financiar accesos portuarios

En Santa Fe, el gobierno provincial analiza atar el aporte privado destinado a obras viales portuarias al cumplimiento efectivo de infraestructura. La discusión apunta directamente al corazón logístico del complejo agroexportador más importante del país. La provincia busca evitar promesas incumplidas y garantizar que los fondos realmente se traduzcan en mejoras concretas para accesos y circulación de camiones.

Resucita una láctea emblemática

En medio de un escenario industrial todavía frágil, reapareció una noticia inesperadamente optimista: una histórica empresa láctea La Suipachense volvió a producir después de quebrar y permanecer cerrada casi un año. El regreso busca recuperar mercado y empleo en un sector golpeado por costos, consumo deprimido y caída de rentabilidad.

Guerra silenciosa entre automotrices: congelan precios y aparecen oportunidades

La caída del consumo y el sobrestock obligaron a las automotrices a entrar en una competencia agresiva. Varias marcas decidieron congelar o incluso bajar precios de vehículos 0 km, generando uno de los momentos más convenientes de los últimos años para comprar autos nuevos. Las terminales necesitan vender y sostener producción, aun resignando margen.

Casino Puerto Santa Fe entra al negocio de apuestas deportivas online

Casino Puerto Santa Fe fue oficialmente adjudicado con una licencia para desarrollar y explotar apuestas deportivas online en toda la provincia de Santa Fe por un plazo de 120 meses, con posibilidad de prórroga. La novedad marca un paso fuerte en la expansión del negocio del gaming digital y fortalece el posicionamiento de la marca bplay dentro del mercado argentino de juego online.

La información fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y también a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), en cumplimiento de las normas del mercado de capitales. El documento señala que la adjudicación fue otorgada mediante el Decreto DEC-2026-00001004-APPSF-PE, emitido por el Poder Ejecutivo santafesino en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 104/25.

Desde la compañía aseguraron además que ya trabajan junto a la Lotería de Santa Fe para completar las formalidades administrativas y firmar el contrato definitivo que habilitará el inicio de operaciones dentro de los plazos previstos.