Claves del día: Caputo enfrenta inflación al alza, mercados inquietos y presión por dólar y combustibles

La economía argentina atraviesa una semana clave atravesada por múltiples tensiones que combinan variables locales e internacionales. En el centro de la escena aparece la estrategia oficial de bajar encajes y tasas de interés, una decisión que busca estimular la actividad pero que también genera interrogantes sobre su impacto en el dólar y la estabilidad financiera.

El mercado sigue con atención la inminente liquidación del agro, que se anticipa como un factor determinante para reforzar las reservas y aliviar presiones cambiarias. Sin embargo, el clima de expectativa no logra disipar del todo las dudas: inversores y analistas advierten que el escenario global, marcado por la incertidumbre geopolítica y la evolución de la guerra comercial, condiciona las decisiones locales.

En este contexto, uno de los focos de preocupación es el futuro del carry trade. La estrategia, que fue clave para sostener el atractivo de los activos en pesos, comienza a mostrar signos de fatiga. La baja de tasas reduce los incentivos para este tipo de operaciones y alimenta temores sobre posibles movimientos hacia el dólar.

A esto se suma la advertencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció que la inflación podría mostrar un repunte en marzo. Si bien descartó un escenario de estanflación, sus declaraciones reflejan las dificultades para consolidar el proceso de desinflación en un contexto de ajustes y reacomodamientos de precios relativos.

Uno de los ejemplos más visibles de estas tensiones es el precio de los combustibles. La nafta alcanzó niveles récord en dólares, lo que evidencia que los costos internos siguen presionados y que la apreciación cambiaria tiene efectos directos sobre los precios medidos en moneda dura.

El dato no es menor: el encarecimiento del combustible impacta en toda la cadena productiva y logística, alimentando expectativas inflacionarias y afectando el bolsillo de los consumidores. Al mismo tiempo, pone en cuestión la sostenibilidad de ciertas políticas de contención de precios en un contexto de normalización económica.

Así, la semana se presenta como un punto de inflexión donde convergen factores clave: la llegada de dólares del agro, la redefinición del esquema de tasas, la fragilidad del carry trade, la presión inflacionaria y el impacto de los precios energéticos. Un equilibrio delicado que el mercado observa con creciente cautela.