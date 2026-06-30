Claves del día: La Favorita baja sus persianas, construir cuesta más y Milei acelera reformas con el mercado en alerta

El cierre definitivo de La Favorita empieza a convertirse en una de las imágenes económicas más fuertes del año para Rosario. Mientras comenzaron las tareas de desmontaje de los locales comerciales del histórico edificio, la ciudad asiste al final de una marca que después de décadas había sido restacada del comercio local y del centro rosarino. Más allá del componente emocional, el desafío pasa ahora por definir qué nuevo perfil adquirirá uno de los inmuebles comerciales más emblemáticos de la ciudad y qué impacto tendrá sobre una zona que desde hace años intenta reinventarse frente al cambio de hábitos de consumo, el auge del comercio electrónico y la transformación del mercado inmobiliario.

En paralelo, otro dato confirma que construir sigue siendo cada vez más caro. Durante mayo, los índices de precios de materiales para la construcción en Rosario aumentaron en promedio un 3,2% respecto de abril.

El mayor incremento mensual volvió a registrarse en el hormigón elaborado, con una suba del 10%, mientras que los ladrillos comunes mantienen el liderazgo en la comparación interanual con un incremento del 47,7% frente a mayo de 2025. Si se observa el acumulado del año, el producto que más aumentó es el cemento portland, que ya suma un 21,5% en apenas cinco meses.

Los datos muestran que, aun con una inflación que desaceleró respecto de los niveles del año pasado, determinados insumos estratégicos continúan presionando sobre el costo de las obras, tanto públicas como privadas.

En el plano político, el Gobierno nacional intenta recuperar rápidamente la iniciativa luego de los cambios en el gabinete. Con la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la reorganización del equipo político, el presidente Javier Milei buscará acelerar el tratamiento de varios proyectos considerados estratégicos para la segunda mitad del año. Entre ellos aparecen nuevas reformas económicas, iniciativas vinculadas a la desregulación, modificaciones impositivas y proyectos orientados a profundizar el programa de apertura económica. El objetivo oficial es aprovechar una nueva etapa política para imprimir mayor velocidad a la agenda legislativa.

Mientras tanto, los mercados siguen atravesando un delicado equilibrio. El Gobierno continúa administrando la macroecononomía con una fuerte dosis de pragmatismo para evitar que el mercado financiero vuelva a perder estabilidad, en un contexto donde el dólar, las tasas y las expectativas siguen siendo extremadamente sensibles a cualquier señal política o económica.

En el mundo de los negocios tecnológicos también aparecen movimientos relevantes. Analistas internacionales consideran que el verdadero motor del crecimiento futuro de Mercado Libre ya no será solamente el comercio electrónico sino, principalmente, el negocio financiero.

La expansión de Mercado Pago, el otorgamiento de créditos, las inversiones, los seguros y el ecosistema financiero digital se consolidan como la principal ventaja competitiva frente a otros jugadores del mercado. La fintech no sólo aporta cada vez mayor rentabilidad sino que también fortalece la fidelización de millones de usuarios, convirtiéndose en el principal diferencial estratégico de la compañía para los próximos años.

En el universo cripto también se acelera una transformación que puede cambiar la forma de invertir. El ecosistema de Cardano anunció el lanzamiento de una nueva billetera digital en Argentina, en simultáneo con el impulso que la Comisión Nacional de Valores viene dando a los procesos de tokenización.

La posibilidad de representar activos reales mediante tokens digitales abre la puerta a nuevas formas de financiamiento e inversión. Desde inmuebles hasta instrumentos financieros, la tokenización promete reducir costos, ampliar el acceso a pequeños inversores y generar un mercado mucho más líquido, una tendencia que ya comenzó a desarrollarse en distintos países y que empieza a tomar velocidad también en Argentina.