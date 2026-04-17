Los bancarios vuelven a pisar fuerte: ¿cómo quedó el salario inicial?

El sector bancario volvió a marcar referencia en materia salarial tras acordar una nueva actualización que llevó el salario inicial a $2.259.305, consolidando una suba acumulada del 94% en el primer trimestre del año.

El incremento fue comunicado por la Asociación Bancaria, el gremio que lidera las negociaciones paritarias del sector, y se enmarca dentro de un esquema de ajustes periódicos que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Según detallaron desde el sindicato, el acuerdo contempla actualizaciones mensuales atadas a la evolución del índice de precios, lo que permite una dinámica de recomposición salarial más frecuente en comparación con otros sectores de la economía. Este mecanismo ha sido clave para que los salarios bancarios se mantengan entre los más altos del mercado laboral formal en Argentina.

El nuevo piso salarial incluye no solo el básico, sino también adicionales convencionales y participación en las ganancias (ROE), lo que explica el nivel alcanzado. De esta manera, el ingreso inicial de un trabajador bancario supera ampliamente el promedio de otros convenios colectivos.

Desde el sector empresario, en tanto, acompañaron el acuerdo en línea con la política de revisiones permanentes que se viene implementando en el contexto inflacionario actual. Esta modalidad permite evitar desfasajes prolongados entre salarios y precios, aunque también introduce desafíos en la planificación de costos para las entidades.

El impacto de estas subas no se limita al sistema financiero. En el resto de la economía, las paritarias bancarias suelen funcionar como referencia para otros gremios, en especial en actividades de servicios y sectores formales con alta sindicalización.

En un escenario donde la inflación sigue siendo elevada, la evolución de los salarios continúa siendo un eje central en la dinámica económica y en el consumo interno. En ese marco, el desempeño del sector bancario vuelve a posicionarse como uno de los más sólidos en términos de ingresos.