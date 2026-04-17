Flexibilizan encajes para impulsar el crédito: ¿qué implica la medida?

En una nueva señal orientada a reactivar el crédito en la economía, el Banco Central de la República Argentina dispuso una flexibilización adicional en los encajes bancarios, con el objetivo de mejorar la liquidez del sistema financiero y fomentar el otorgamiento de préstamos.

La medida implica una reducción en los niveles de efectivo mínimo que las entidades financieras deben mantener inmovilizados, lo que libera recursos para ser destinados al crédito tanto para empresas como para familias. Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia del organismo monetario para acompañar la recuperación de la actividad económica.

Según informó el BCRA, la flexibilización estará especialmente orientada a aquellas colocaciones vinculadas al financiamiento productivo, lo que podría tener impacto en sectores clave como el agro, la industria y las economías regionales. En este sentido, se busca mejorar el acceso al financiamiento en un contexto donde el crédito sigue mostrando bajos niveles en relación al tamaño de la economía.

Desde el sistema financiero destacan que la reducción de encajes funciona como un incentivo indirecto para prestar más, ya que disminuye el costo de fondeo de los bancos. Sin embargo, advierten que la demanda de crédito y las condiciones macroeconómicas seguirán siendo factores determinantes para que esta medida tenga impacto real.

La decisión se suma a otras iniciativas recientes del BCRA destinadas a dinamizar el crédito, en un escenario donde el Gobierno apunta a consolidar la desaceleración inflacionaria y mejorar las condiciones financieras. En paralelo, el mercado sigue de cerca la evolución de las tasas de interés y la estabilidad del tipo de cambio, variables clave para la toma de decisiones de inversión.

Para el sector agropecuario, esta flexibilización podría traducirse en mejores condiciones de financiamiento para capital de trabajo y adquisición de insumos, especialmente en momentos clave del ciclo productivo. No obstante, el acceso efectivo dependerá de la política crediticia de cada entidad y del perfil de riesgo de los productores.