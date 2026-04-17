Claves del día: venta de empresa local, Messi compra club, per saltum por la reforma laboral y ¿el dólar a fin de año?

El escenario económico, político y empresarial argentino suma nuevas piezas en un tablero cada vez más complejo, donde conviven señales de confianza financiera, tensiones inflacionarias y decisiones políticas de alto impacto.

En el plano productivo, el mapa del cordón industrial santafesino cambió con la venta de Femaco por parte del Grupo Brayco al Grupo Soime–Cedimet. La operación refleja una estrategia clara: Brayco se desprende de un negocio tradicional para concentrarse en segmentos más rentables como ingeniería, obra civil y alquiler de maquinaria pesada, apuntando a sectores como minería, oil & gas y agroindustria. A la vez, potencia su unidad logística en terminales portuarias.

En paralelo, Soime y Cedimet consolidan su integración industrial, combinando fabricación, ingeniería y provisión de insumos para industrias pesadas, fortaleciendo su presencia regional.

En el frente macroeconómico, las proyecciones de FocusEconomics anticipan un dólar de $1.699 hacia fines de 2026 y una inflación anual del 29%, lo que marca una desaceleración más lenta de lo esperado. Las tensiones inflacionarias siguen presentes, impulsadas en parte por factores externos como el aumento del precio de la energía.

En este punto, el contexto internacional juega un rol clave. Los commodities muestran un reacomodamiento: el petróleo sube impulsado por la inestabilidad en Medio Oriente, mientras los metales y granos operan de forma mixta. Este escenario impacta directamente en los costos internos y en las expectativas de inflación.

A nivel financiero, el Gobierno logró una nueva señal de respaldo. Luis Caputo consiguió captar más dólares en el mercado local, alcanzando el tope previsto con tasas más bajas. Además, avanzó en acuerdos con organismos internacionales: un préstamo por USD 2.000 millones del Banco Mundial y la posibilidad de emitir deuda con garantías multilaterales por hasta USD 3.000 millones a tasas cercanas al 5%.

En este marco, también se inscribe la decisión del Banco Central de flexibilizar encajes bancarios, en línea con el acuerdo técnico con el FMI, buscando mejorar la liquidez del sistema y facilitar el crédito.

El mercado respondió con relativa calma: el dólar se mantiene estable, el BCRA continúa comprando divisas y el riesgo país cae a 516 puntos. Sin embargo, la Bolsa local sigue débil, afectada por el bajo consumo y resultados empresariales flojos.

En el plano político, el Gobierno elevó la tensión institucional al presentar un pedido de per saltum ante la Corte Suprema para revertir la suspensión de la reforma laboral. La decisión busca acelerar una definición judicial clave para el programa económico.

A esto se suma otro frente crítico: el financiamiento universitario. El Ejecutivo enfrenta el vencimiento del plazo legal para transferir $2,5 billones a las universidades, lo que podría reabrir el debate sobre el déficit fiscal y/o escalar el conflicto político y social.

En medio de este escenario, un movimiento inesperado irrumpe desde el mundo del deporte y los negocios globales. Lionel Messi formalizó la compra de la UE Cornellà, un club catalán que milita en la Tercera RFEF. La operación no solo refuerza su vínculo con Barcelona, sino que amplía su creciente mapa empresario en el fútbol.

Con esta adquisición, Messi pasa a tener participación o injerencia en al menos cuatro estructuras vinculadas al negocio futbolístico: la propia UE Cornellà en España, el Deportivo LSM en Uruguay —proyecto que comparte con Luis Suárez—, Leones de Rosario FC en Argentina, y una opción futura de participación accionaria en el Inter Miami de la MLS. Más allá de lo deportivo, el movimiento confirma su estrategia de posicionarse como actor global en la industria del fútbol.