El dólar oficial no afloja y acelera su avance: ¿qué está pasando en el mercado?

El mercado cambiario argentino mantiene una marcada tendencia alcista. El dólar oficial mayorista registró este martes su sexta rueda consecutiva de subas y acumula un incremento de 4,3% en lo que va de junio, recuperando así los niveles observados a comienzos de año.

La cotización mayorista avanzó hasta los $1.469 por dólar para la venta, consolidando una recuperación que dejó atrás las bajas registradas durante los primeros meses de 2026. Según operadores del mercado, el movimiento refleja un contexto de mayor cautela entre los inversores frente a las estrategias de carry trade y la proximidad del segundo semestre, período en el que suele disminuir la oferta de divisas proveniente del complejo agroexportador.

En paralelo, el mercado de futuros también mostró una tendencia ascendente. Los contratos de dólar futuro registraron subas de hasta 0,5%, mientras que las expectativas del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en torno a los $1.474 para fines de junio y cerca de los $1.643 hacia el cierre del año.

La presión alcista también se trasladó a los distintos segmentos del mercado cambiario. El dólar MEP se ubicó por encima de los $1.496, mientras que el contado con liquidación (CCL) superó los $1.540. Por su parte, el dólar blue alcanzó los $1.500, acompañando la dinámica observada en las cotizaciones financieras.

En el segmento minorista, el valor de referencia del Banco Nación se posicionó en $1.485 para la venta, mientras que el dólar tarjeta se acercó a los $1.931.

Por otro lado, el Banco Central continuó interviniendo en el mercado de cambios, aunque a un ritmo más moderado. La entidad adquirió US$50 millones en la última jornada, elevando las compras netas acumuladas en 2026 a más de US$10.900 millones.

La evolución del tipo de cambio es seguida de cerca por analistas y empresas debido a su impacto sobre los precios, las expectativas financieras y la competitividad de distintos sectores de la economía. Con el inicio de la segunda mitad del año cada vez más cerca, el comportamiento del dólar continuará siendo uno de los principales focos de atención para los mercados.