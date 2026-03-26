La paradoja del consumo argentino en 2026 con góndolas vacías pero una explosión récord del comercio electrónico

Resumen Ejecutivo Contracción sostenida: El consumo masivo registró en febrero una caída interanual del 3,4% a nivel general y del 4,8% en el canal de supermercados y cercanía, marcando un ciclo ininterrumpido de retracción.

El consumo masivo registró en febrero una caída interanual del a nivel general y del en el canal de supermercados y cercanía, marcando un ciclo ininterrumpido de retracción. Impacto transversal: Las bajas de volumen afectan a todas las categorías básicas, destacándose el deterioro en rubros sensibles como bebidas sin alcohol (-11,9%) y alimentos perecederos (-8.2%).

Las bajas de volumen afectan a todas las categorías básicas, destacándose el deterioro en rubros sensibles como bebidas sin alcohol (-11,9%) y alimentos perecederos (-8.2%). El refugio digital: El e-commerce se posiciona como la única vía de crecimiento, exhibiendo un alza del 26,5% interanual, impulsado por un consumidor que prioriza la comparación de precios y promociones.

La dinámica comercial atraviesa un período de extrema exigencia donde los márgenes de maniobra se estrechan de manera implacable. El arranque del año 2026 ha consolidado un escenario de profunda retracción en el mercado de bienes esenciales, configurando un desafío operativo y financiero ineludible para el sector minorista, mayorista y toda su cadena de abastecimiento industrial. Lejos de avizorar un repunte en forma de "V" en el corto plazo, los indicadores de actividad confirman que el gasto de los hogares ha ingresado en una fase de letargo estructural que demanda una lectura analítica precisa para evitar la erosión del capital de trabajo.

Los datos más recientes aportados por la consultora Scentia exponen una radiografía insoslayable de la realidad comercial. Durante el mes de febrero, el consumo agregado que engloba a supermercados, mayoristas, farmacias y comercios barriales experimentó una caída interanual del 3,4%. Este porcentaje, que por sí solo enciende alarmas en las gerencias de ventas, se agrava al aislar el comportamiento de los hipermercados y negocios de cercanía, donde el derrumbe escala al 4,8% en la misma franja de comparación. Se trata de una contracción sostenida que refleja no solo una coyuntura puntual, sino un deterioro acumulativo en la capacidad de absorción de la demanda.

Para comprender la magnitud de este fenómeno en la gestión diaria, resulta útil aplicar una analogía sencilla: el flujo de consumo es al ecosistema comercial lo que la circulación sanguínea es al cuerpo humano. Cuando el poder adquisitivo se contrae severamente, la velocidad de rotación del inventario disminuye drásticamente, generando una suerte de "isquemia" financiera. La mercadería inmovilizada en las góndolas y depósitos absorbe liquidez, incrementa los costos de almacenamiento y fuerza a las organizaciones a financiarse a tasas que terminan pulverizando la rentabilidad final. Este es el cuadro clínico exacto que hoy enfrentan los salones de ventas.

El desglose del ticket promedio confirma que la austeridad ha cruzado todas las fronteras de las categorías de productos, dejando nulo margen para productos suntuarios y afectando directamente a la matriz alimentaria. El informe señala que ninguno de los ocho rubros principales de comercialización logró cifras positivas. Las caídas más estridentes se observaron en bebidas sin alcohol, con una baja del 11,9%, y en productos perecederos, que retrocedieron un 8,2%. Incluso el consumo por impulso, aquel de bajo desembolso que históricamente funcionaba como un termómetro de la liquidez de bolsillo en la línea de cajas, cayó un 4% en volumen. Estos números obligan a replantear de inmediato el mix de productos ofrecidos.

Ante este panorama, cobra vital relevancia la advertencia del histórico pensador del management, Peter Drucker, quien sostenía que "el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica del ayer". Pretender sostener las mismas estructuras de costos fijos, el mismo nivel de profundidad en el surtido o la misma agresividad en las compras de volumen frente a un consumidor que ha migrado hacia una economía de estricta subsistencia, es una estrategia destinada al fracaso. Las métricas actuales, que marcan los niveles de consumo más bajos en comparativas interanuales de la última década superando las crisis de 2019 y los pisos de 2024, exigen pragmatismo.

Sin embargo, dentro de esta geografía contractiva, emerge una anomalía estadística que traza el camino de las soluciones operativas de corto y mediano plazo. El comercio electrónico registró en el mismo mes de febrero un formidable salto del 26,5% interanual. Si bien este canal apenas representa entre el 6% y el 7% del volumen total de ventas en el país, su crecimiento exponencial no es casualidad. Representa la migración de un segmento de compradores hiper-racionales que utilizan la tecnología para cazar descuentos, agrupar compras para diluir costos de envío y aprovechar las alianzas entre el retail y las billeteras virtuales o tarjetas de crédito.

La adopción de esta lógica de eficiencia es el norte para la adaptación comercial. Aquellas estructuras que logren acelerar su transformación digital no solo para la venta final, sino para la integración B2B con proveedores, tendrán una ventaja comparativa decisiva. Esto implica la racionalización inteligente de Unidades de Mantenimiento de Stock (SKUs), dándole prioridad en los salones de venta y depósitos a las "marcas B" y a aquellos artículos de marca propia que garantizan un piso de rotación, sacrificando la profundidad de opciones premium que hoy no encuentran contraparte en el mercado.

La resiliencia en este contexto recesivo se construye mediante la gestión milimétrica de la cadena de suministro. La negociación de plazos de pago extendidos con proveedores, la implementación de promociones cruzadas para forzar la salida de mercadería estancada y el fortalecimiento de la omnicanalidad para capturar la liquidez de ese consumidor que hoy planifica cada transacción detrás de una pantalla, son las herramientas tácticas insustituibles. La lectura del entorno debe ser fría, despojada de expectativas infundadas y centrada en la protección irrestricta de los flujos de caja.