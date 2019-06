La pareja de ancianos que fue abandonada por su hijo en un bar de 27 de Febrero y Corrientes pidió poder volver a su departamento. "Estamos esperando. Quiero ir a mi casa. El poco dinero que tenemos está ahí. Nos vemos privado de eso", dijo Hilda, de 86 años.

La mujer contó al periodista Pedro Levy (De 12 a 14, El Tres) que a ella y a su marido no les permiten ingresar en su departamento de 27 de Febrero al 1500. "Fuimos a almorzar. Nos dijo (su hijo mayor): «Almuercen tranquilos que voy a casa». Nos quedamos ahí. Como tardaba, y ante la preocupación natural, preguntamos por qué tardaba. Nos reunimos y no nos dejaban ingresar. ¿Por qué? No lo sabemos", explicó.

"No sé en qué radica la cuestión de que no ingresemos. Soy una persona mayor, mi esposo también. Estamos esperando. Quiero ir a casa. No quiero darle más connotación a esto, que es un hecho irregular", expresó.

"Es una forma de expulsarnos. Están nuestros muebles adentro. Está todo lo útil, heladera, todo. No sé quién está detrás de esto", subrayó.

Hilda relató que "estaba destinado ir a almorzar" al bar con su hijo mayor, llamado Hugo. "De ahí nos teníamos que trasladar a otro departamento que alquilamos. Esta situación es sumamente incorrecta. No sé cómo llamarla. Nos preguntamos, ¿Cómo tarda tanto Hugo?", dijo al tiempo que agregó que no sabe "qué actitud tomar" cuando regrese su hijo mayor.

La pareja de ancianos se encuentra alojada en la casa de su hijo menor, quien este miércoles los fue a buscar a la comisaría 5ª, donde fueron trasladados los ancianos.