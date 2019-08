El papá de Benjamín Biñale dijo no poder creer la recuperación de su hijo de 8 años, quien recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza el pasado sábado en bulevar Seguí y Garzón. "Es un león. Viene todo bien. Hay que esperar todo este día. En cualquier momento pasa a sala común", dijo.

En diálogo con Radio 2 Javier, papá de Benjamín, manifestó que siempre mantuvo la fe, pese a tener "mucho miedo los dos primeros días". "Desde ayer, Dios se manifestó. No paró de avanzar. Le sacaron el respirador y ahora respira por sus propios medios. Es un león. Abrió los ojos, me contestó preguntas. Me dijo: «Papá te amo, llevame a casa». Es algo que no puedo creer, que hace seis días entró con una bala en la cabeza y de repente abra los ojos y me diga «Papá te amo»", agregó.

Según Javier, el nene está "tranquilo". "Me dieron el parte. Viene todo bien. Hay que esperar todo este día. Son optimistas de que no va a volver a usar el respirador. En cualquier momento pasa a sala común para que podamos contenerlo y cuidarlo más", concluyó.

La directora del hospital, Viviana Esquivel, declaró en conferencia de prensa que la evolución de Benjamín "es un notición" y que su situación se debe seguir "día a día".

El papá de Benjamín agradeció el apoyo de toda la gente que apoyó a la familia desde el pasado sábado cuando ocurrió el hecho y también al personal médico del hospital de niños Víctor J. Vilela.