Un chico de 8 años que estaba por jugar al fútbol este sábado en el club Pablo VI de la zona oeste de Rosario recibió una bala perdida en la cabeza y fue internado de urgencia.

El niño precalentaba en la previa a un partido infantil de la Liga Rosarina en bulevar Seguí y Garzón cuando, cerca de las 14.15, cayó al piso.

Las personas que estaban con él pensaron que se había desmayado y que la sangre era porque se habría golpeado. Sin embargo, cuando llegó de urgencia al hospital de Niños Víctor Vilela los médicos detectaron que había sido herido por una bala perdida.