“Kevin, ¿sos vos?”: culebrón viral o broma de los inocentes

lo del Kevin, lo mejor que me pasó en el año

26.- No soy Kevin pero con esas gomas borrame la cara pic.twitter.com/sBIRh6rPJe

Acto seguido, empezaron a llegarle mensajes de ex parejas, drogas y amenazas de muerte aparecen entre los textos.

Este miércoles se viralizó la historia del tuitero Rama @RamaAleixo, quien relata lo que sucedió cuando recibió un nuevo chip de Movistar. Al parecer –y por error– las cifras asignadas coinciden con el ex número de celular de un chico llamado Kevin, oriundo de la localidad bonaerense de Glew.

