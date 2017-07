1 de cada 10 niños en el mundo no recibió ninguna vacuna durante 2016

Casi 13 millones de niños en todo el mundo, lo que equivale a uno de cada diez, no recibieron ninguna vacuna en 2016, según nuevos datos de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelados este lunes, según un.org.



Esto significa que los menores no fueron inmunizados con la primera dosis de difteria, tétano y tos ferina y estarían en grave riesgo de sufrir esas enfermedades que son potencialmente mortales.



Las agencias de la ONU informaron también que unos 6.6 millones de niños que sí recibieron esta primera dosis, no completaron la serie de tres inmunizaciones, comprometiendo la efectividad del tratamiento preventivo.



Desde 2010, el porcentaje de menores a los que les fueron aplicados los ciclos completos de vacunas de rutina se ha estacado en un 86 %. La cifra está por debajo de la meta global de cobertura de inmunización que es un 90 %.



“La mayoría de los niños que permanecen sin vacunarse son los mismos que son ignorados por los sistemas de salud. Si queremos aumentar el nivel de inmunización mundial, los servicios de salud deben alcanzar a todos”, declaró el doctor Jean Maria Okwo Bele, director de inmunización de la OMS.



Actualmente, las vacunas previenen entre 2 y 3 millones de muertes cada año a causa de la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sarampión. Para la OMS, esta es una de las intervenciones de salud pública más exitosa y rentable.