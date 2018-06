5 ventajas de los directos de redes sociales para la educación

Los usuarios de las redes sociales buscan dinamismo e instantaneidad, desean saber lo que ocurre a todo momento y estar conectados con sus comunidades online.

La universidad, como comunidad educativa que promueve el desarrollo para las sociedades, se adapta a estos cambios tecnológicos y busca la forma de crear este sentimiento de unión en todas las épocas y públicos. En el caso de los jóvenes millennials y las nuevas generaciones de estudiantes que en la actualidad ocupan las aulas universitarias, la formación debe incluir el uso de redes sociales.

Existe una herramienta, tan particular como potencialmente útil, para que universidades y docentes encuentren el camino para obtener la atención de los jóvenes y fidelicen su pertenencia a la comunidad educativa que la universidad intenta crear: los directos o transmisiones en vivo de las redes sociales.

Algunas de las redes sociales más populares, como Facebook, Snapchat e Instagram, han incorporado entre sus funcionalidades la de hacer una retransmisión o streaming de cualquier acontecimiento. Los usuarios que se encuentren conectados en el momento en el que el usuario realiza la transmisión pueden conectar con tan solo un clic y ver en directo lo que se está retransmitiendo.

¿Por qué los directos pueden contribuir a la formación de los millennials? Te contamos 5 ventajas para la educación:

1. Refuerzan el sentido de pertenencia necesario en el aula

2. Permiten conectar con alumnos y expertos de todo el mundo.

3. Disminuyen el número de alumnos en el aula, y por tanto, las descongestionan.

4. Facilitan la instantaneidad, permitiendo transmitir algo en el momento en que ocurre.

5. Logran captar la atención de los millennials y mantenerlos enganchados a la clase.

Mediante el uso de esta herramienta, un docente puede dictar su clase a alumnos que no se encuentran dentro del aula, que van de camino a la universidad o que, por algún motivo, no han podido ir a clase. También es posible ampliar la internacionalización de la universidad y permitir el acceso a estudiantes extranjeros que deseen formarse en el centro, pero que no se encuentren físicamente en el lugar.

Por si fuera poco, este sistema permite contactar con expertos de cualquier parte del mundo para que transmitan sus conceptos a la clase; presenciar eventos de relevancia mundial mediante la observación de los directos de organismos como por ejemplo la NASA; o simplemente que el profesor transmita un mensaje a sus estudiantes en cualquier momento del día, sin necesidad de reunirlos.

Los directos son el nuevo hito de las redes sociales, por ello, es importante que profesores y centros educativos aprendan a sacar el máximo provecho posible de las ventajas que ofrecen.

Fuente: Universia Argentina