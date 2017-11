A Cordera le rechazaron las tareas comunitarias y el juicio sigue

Gustavo Cordera continuará el camino del juicio oral y público en el marco de la causa por "incitación a la violencia colectiva" donde se encuentra procesad tras sus dichos sobre las mujeres y su "fantasía de ser violadas".

Con el objetivo de evitar la continuidad del juicio en su contra, el ex cantante de Bersuit Vergarabat había propuesto llevar adelante charlas sobre violencia de género y realizar dos shows donde el dinero recaudado vaya a entidades benéficas, pero el juez Rodolfo Canicoba Corral lo rechazó.

Por lo tanto, el proceso judicial continuará y si es encontrado culpable en un juicio oral y público, Cordera podría recibir una pena de tres a seis años de cárcel.

La causa contra él comenzó por una denuncia presentada por Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y el Instituto Nacional de las Mujeres después de que se conocieran unas declaraciones que Cordera hizo en la escuela taller Tea ante un grupo de estudiantes.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos", había dicho Cordera durante la charla hace más de un año.