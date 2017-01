A la China Suárez no le cierran los números

La pareja blanqueó su romance hace menos de un año, en el último marzo, y negaron todo tipo de relación previa entre ellos. Por lo tanto, las cuentas no cierran.

Dos más dos a veces no es cuatro. O quizás. Las cuentas no son el fuerte de la China Suárez, quien en un video confió que lleva con Benjamín Vicuña más de un año de relación siendo que ellos blanquearon el romance en marzo del año pasado.

